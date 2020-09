'Servir y proteger': nuevas tramas y los fichajes de Luis Fernández y Thais Blume Ecoteuve.es 22/09/2020 - 15:52 0 Comentarios

La serie diaria de La 1 celebra 800 capítulos y estrena su quinta temporada

Servir y Proteger, la serie diaria de La 1 producida por RTVE en colaboración con Plano a Plano, supera este martes los 800 capítulos en el inicio de su quinta temporada. Distrito Sur no se ha recuperado del asalto a la comisaría y la muerte de Alicia Ocaña cuando llega el prestigioso inspector jefe enviado por jefatura para depurar responsabilidades. Además, los policías tendrán que hacer frente a un cruel asesino. Y, fuera de la comisaría, Quintero busca venganza

El barrio está todavía en shock cuando recibe a Tomás Salgado (Antonio Valero), el nuevo inspector jefe que investigará lo sucedido en la comisaría. Todos los policías se sentirán cuestionados por él, especialmente Miralles, con quien tendrá duros enfrentamientos.

La comisaría en su conjunto se verá amenazada por un misterioso asesino de policías que se va a convertir en una pesadilla para todos, pues cualquiera puede convertirse en su víctima.

Fernando Quintero dejará el buen camino para lanzarse en secreto a la búsqueda de Vlado Khan, con quien quiere saldar la deuda de la muerte de su hija. Contará como aliada con Hanna Yushenko (Karina Kolokolchycova), una joven de origen ucraniano que comparte con Quintero motivos para la venganza. Ante todos los demás, Hanna es solo la nueva camarera del Moonlight.

Mateo Bremón tendrá que afrontar las consecuencias de todos los crímenes en los que ha participado cuando Jesús Otero, el hombre que cumple prisión en su lugar por la muerte de Malena, envíe a su hermana para chantajearlo (interpretada por Teresa Hurtado de Ory).

Además, llegarán nuevos policías como el inspector de la UIT Iván Díaz (Luís Fernández) y la oficial Lidia Alonso (Thais Blume). Fuera de comisaría, Eva Velasco (Cayetana Cabezas) será la propietaria de un negocio de mensajería recién abierto y una mujer con muchos y turbios secretos. Ángel (Diego Klein) y Daniela Moreno (Vania Villalón) son dos hermanos de origen mexicano. Daniela se convertirá en la nueva camarera de La Parra cuando Paty pase a trabajar en el Centro Cívico junto a Miguel Herrera. Ángel acaba de salir de la cárcel e intenta reconducir su vida. Entrará a trabajar en el Hotel Novasur, uno de los nuevos escenarios de la temporada. Pero su vida se complicará cuando trabe relación con el director del hotel.

Así son los nuevos personajes de 'Servir y proteger'

Antonio Valero es Tomás Salgado. El inspector jefe es un policía con mucha experiencia y una gran hoja de servicios. Su llegada despierta recelo en los policías. Sin embargo, a Salgado le trae sin cuidado que lo rechacen y lo único que le guía es hacer con diligencia el trabajo que le han encomendado. Es inteligente, y habla claro y sin tapujos. Se caracteriza por su transparencia, su intuición para confeccionar perfiles, su pericia policial y, ante todo, su profesionalidad.

Thais Blume es Lidia Alonso. Por su carácter contestatario, se ganó en su último destino la reputación de agente conflictiva. Su carácter impulsivo le hace decir de buenas a primeras lo que piensa. Da la impresión de ser una persona insensible, pero no es así: Lidia es todo corazón, pero tiende a ocultarlo para protegerse.

Luis Fernández es Iván Díaz. El nuevo inspector de la UIT empezó como policía de calle, un trabajo que le encantaba. Pero tuvo que retirarse del mismo cuando fue atropellado por un atracador y le quedó una cojera permanente. Sin embargo, Iván no es de los que se rinden fácilmente y decidió formarse para trabajar en la UIT. Es un hombre atractivo y parece muy seguro de sí mismo, aunque no es del todo así. Su humor irónico y sarcástico es una muestra de la amargura que todavía esconde en su interior y que asomará con toda su virulencia cuando se encuentre en Distrito Sur con el hombre que lo atropelló.

Cayetana Cabezas es Eva Velasco. Es la propietaria de Mensajería Velasco, un negocio que lleva pocas semanas abierto en el barrio y que no es todo lo que aparenta. Eva ha luchado mucho para llegar a dónde está, pero esconde muchos secretos y algunos son muy turbios. Es una mujer marcada por la relación con su padre, Enrique, que no la consideraba apta para hacerse con las riendas del negocio familiar. Es pragmática, ambiciosa y dispuesta a todo para prosperar. Además, cuenta con Abel (interpretado por Felipe Vélez), su mano derecha, que no dudará en ensuciarse las manos para que sus negocios prosperen.

Diego Klein es Ángel Moreno. Hace siete años, Ángel fue condenado a prisión por un crimen cometido cuando era miembro de una banda latina. Se ha arrepentido con toda su alma de los errores cometidos, y cuando es liberado se va a vivir con su hermana Daniela a Distrito Sur. Las prioridades de Ángel son cuidar de su hermana, encontrar un trabajo honrado y llevar una vida tranquila y normal. Sin embargo, no le va a resultar nada fácil.

Vania Villalón es Daniela Moreno. Daniela ha sacrificado mucho por estar siempre al lado de su hermano. Que su hermano salga por fin de la cárcel va a significar quitarse un gran peso de encima y comenzar a vivir de verdad. Dani siempre tiene la sonrisa en la boca y, a pesar de todo lo que ha vivido, tiende a ver el lado bueno de la gente. Eso no quita para que saque su genio y su carácter cuando siente que alguien se ha aprovechado de ella.

Karina Kolokolchycova es Hanna Yushenko. Llegó hace siete años a España por una falsa oferta de trabajo como modelo que en realidad era un reclamo para captarla como prostituta. Su vida se convirtió en un infierno del que ha conseguido salir hace poco. Se ha convertido en una superviviente que rara vez se fía de alguien. En Fernando Quintero, que le ofrece trabajar de camarera en el Moonlight, encontrará un amigo con el que podrá mostrarse tal como es.