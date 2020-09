Bob Pop tendrá su propia serie de televisión: prepara 'Maricón perdido' con Berto Romero Ecoteuve.es 22/09/2020 - 13:18 0 Comentarios

La ficción, que tendrá seis capítulos, se emitirá en 2021 en el canal TNT

TNT ha anunciado la puesta en marcha de la producción de Maricón perdido, una serie original creada por el escritor Bob Pop, producida por El Terrat (The Mediapro Studio) y por WarnerMedia. El rodaje comenzará este otoño y el estreno está previsto para 2021.

Inspirándose en episodios de su propia vida, pero con buenas dosis de ficción y fantasía, en Maricón perdido Bob Pop reconstruirá la trayectoria vital de un chico de pueblo en busca de una identidad propia: la incomprensión de sus padres, su difícil encaje en una sociedad homófoba, sus primeros escarceos amorosos y sexuales, su llegada a Madrid...

Un personaje llamado Bob, como su creador, y al que el espectador irá encontrando en diversas etapas interpretado por diferentes actores. Desde los años ochenta, cuando es un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales, hasta la actualidad, donde Bob Pop se interpretará a sí mismo.

Berto Romero y Buenafuente, en la producción

El propio Bob Pop ha escrito los guiones de los seis episodios de los que constará la serie. Maricón perdido contará también con la participación de Berto Romero en calidad de productor ejecutivo.

"Nunca pensé que fuera a escribir algo como Maricón perdido hasta que me di cuenta de que había estado escribiéndolo en cada libro, en cada columna en prensa, en cada colaboración en televisión con Andreu Buenafuente... Y creo que nunca me hubiera atrevido a hacer una serie así sin el cariño y la complicidad de Andreu (que me dio el título) y de Berto. Ahora solo quiero hacerlo bien", dice Bob Pop, guionista y creador de esta ficción.

"Bob Pop ha llegado a la ficción televisiva para quedarse", subraya Andreu Buenafuente, director general de El Terrat. "Su talento, la honradez con que escribe y la libertad que respira su serie, son el cóctel ideal contra la intransigencia".

Bob Pop (Roberto Enríquez) (Madrid, 1971) se divide entre la literatura y los medios de comunicación. En los últimos años se ha convertido en una de las voces más críticas y lúcidas del momento. Ha publicado Mansos (2010), su primera y única novela (hasta el momento); el ensayo de humor Cuando haces Bop ya no hay stop (2013), y los diarios literarios e íntimos Días ajenos- Primavera Verano, en la primavera de 2017, y Días ajenos- Otoño Primavera en otoño de 2018. Además, es autor del ensayo periodístico Un miércoles de enero (2018).

Actualmente colabora en La Marea, Mongolia, RAC1 y la Cadena SER, está junto a Andreu Buenafuente en Late Motiv de Andreu Buenafuente (Movistar+) e interpreta su espectáculo de teatro Los días ajenos.