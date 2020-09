Así son los jóvenes actores de la serie 'HIT' de TVE que darán mucho que hablar en el futuro Ecoteuve.es 22/09/2020 - 11:39 0 Comentarios

Carmen Arrufat, Gabriel Guevara y Leire Cabezas encabezan esta nueva generación

HIT se estrenó este lunes en TVE anotando un buen 10% de share. Pero más allá de la audiencia, la serie producida por Ganga (Cuéntame) se antoja necesaria en la televisión pública por el contenido que aborda: la educación en las aulas y todo lo que engloba.

Además de un sensacional Daniel Grao, el reparto destaca por sus jóvenes actores que dan vida a los protagonistas de la ficción. Lena, Marga, Gus, Darío, Nourdin, Silvia, Andrés, Erika y Jaco darán mucho de qué hablar en las próximas semanas. Así son los intérpretes que los dan vida:

Lea también: 'HIT', cuando la adolescencia es más cruda que en 'Élite': "Esperamos que sea la gran serie de TVE"

Carmen Arrufat es Lena en 'HIT'

Carmen Arrufat (Castellón de la Plana, 11 de octubre de 2002) interpreta a Lena, una adolescente con una doble cara: toda una alumna ejemplar ante los profes, pero una joven manipuladora y calculadora con su entorno más cercano. Recientemente, Arrufat participó en la serie de TVE Diarios de cuarentena. También ha participado en las películas La inocencia y Nada será igual.

Gabriel Guevara es Darío en 'HIT'

Gabriel Guevara interpreta a Darío, el típico guapo que sabe que es guapo. Saca provecho de su atractivo para ganar dinero con un turbio negocio. Actor y modelo, a sus 19 años Gabriel es conocido por dar vida a Cristian Miralles en la serie de televisión Skam España en el año 2018.

Leire Cabezas es Marga en 'HIT'

Leire Cabezas interpreta a Marga, la eterna rival de Lena. Arisca y atormentada por el accidente de su hermano, huye del dolor escapando del cariño.

Nourdin Batán es Nourdin en 'HIT'

Nourdin Batán da vida a Nourdin, el rey del bullying que sólo conoce la superioridad como forma de relacionarse. Por eso, acostumbra a pagar por sexo. Pero tras esa fachada se esconde un secreto que descubriremos muy pronto.

Antes de aterrizar en HIT, Nourdin Batán ha participado en la película Todos los saben y en el cortometraje Here comes your man. Al margen de la interpretación, sabemos de él que habla inglés y árabe y que le encanta el boxeo, las artes marciales mixtas, el fútbol y el rap.

Oriol Cervera es Gus en 'HIT'

Oriol Cervera da vida a Gus, un joven idealista y peleón que se dedica a cambiar banderas españolas por señeras a su llegada a Madrid.

Sus primeros pasos en interpretación llegan de la mano del director catalán, Josep Maria Mestres, con la obra de teatro, Homentatge Miquel Martí i Pol en 2013. El actor, que no ha dejado de trabajar desde entonces, ha protagonizado el cortometraje No sé res de tu, junto a Francesc Orella - actor que da vida a Merlí - en 2019. Año en el que da el salto a la gran pantalla con 6 dies corrients.

María Rivera es Silvia en 'HIT'

María Rivera interpreta a Silvia, una joven incomprendida y frágil que se refugia en su amistad con Lena para paliar la falta de seguridad en sí misma.

A pesar de su juventud, María Rivera tiene un largo currículum como actriz en teatro, cine y televisión. Entre los proyectos en los que ha participado encontramos las películas Era yo y Luz, las series Señoras del (H)ampa y Centro Médico o las obras de teatro Nunca me abandones, Loves, Fiesta privada, Hijos que gran tarea, Sueño de una noche de verano o Hakuna matata.

Krista Aroka es Erika en 'HIT'

Krista Aroka es Erika, una adolescente que consume drogas y también trafica con ellas. El negocio de su padre, una farmacia, es el campo perfecto para hacer crecer su negocio.

Ignacio Hidalgo es Andrés en 'HIT'

Ignacio Hidalgo es Andrés, un joven atormentado por el miedo de seguir los pasos de su padre. Por eso, su objetivo es conseguir dinero fácil cueste lo que cueste.

Este joven actor ha crecido entre focos y escenarios. Cuenta con una larga trayectoria en teatro, cine y televisión con títulos tan destacados como: Los Miserables en su versión de teatro, Píxel, la otra película, el cortometraje que ya suma casi 17 millones de views en Youtube y El Oasis, el spin off de la aplaudida serie Vis a vis.

Melías es Jaco en 'HIT'

Melías es Jaco, un exilado venezolano que busca constantemente su lugar en un mundo, que no hace más que recordarle que no es el suyo. Su válvula de escape: la música y el alcohol.

Lea también: 'Masterchef Celebrity': RTVE introduce cambios para que el programa acabe antes