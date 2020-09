¿Qué serie triunfará en los Premios Emmy 2020?: 'Succession', 'Schitt's Creek' y 'Watchmen', favoritas Ecoteuve.es 18/09/2020 - 13:58 0 Comentarios

Las series de HBO y Pop TV, las mejores posicionadas en las casas de apuestas

Succession (HBO), Schitt's Creek (Pop TV) y Watchmen (HBO) son las favoritas a ser las grandes triunfadoras en las principales categorías de la histórica 72ª edición de los premios Emmy que se entregarán en la madrugada del domingo 20 al lunes 21 de septiembre en el Staples Center de Los Ángeles.

Los pronósticos en Betfair colocan a estas tres producciones como destacadas candidatas en las categorías de mejor serie de drama, mejor serie de comedia y mejor serie limitada respectivamente. [Descubre todos los nominados en la gala de los Premios Emmy 2020]

Los favoritos en series dramáticas

El triunfo de Succession (HBO) se paga a sólo 1.25€ por euro apostado con The Crown (Netflix) muy alejada con una cuota de 9.5. Traducido: los apostantes no tienen duda del triunfo de esta serie que relata la vida de una familia disfuncional que es dueña de un gran entramado de medios audiovisuales y entretenimiento. Succession también lidera con Brian Cox (cuota 1.73) los pronósticos a mejor actor en serie dramática. En la categoría femenina manda Laura Linney (cuota 1.73) tras su papel en Ozark, producción de Netflix.

Los favoritos en series de comedia

Schitt's Creek comanda con menos contundencia su categoría a mejor serie de comedia, aunque con suficiente solvencia según los pronósticos (cuota 1.44) como para llevarse el galardón por delante de The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video, cuota 5.0). Los actores que representan a Schitt's Creek en sus categorías particulares también lideran los pronósticos. Los canadienses Eugene Levy (cuota 1.67) y Catherine O'Hara (cuota 1.30) comandan los apartados de mejor actor y actriz en serie de comedia.

Los favoritos en series limitadas

Por último, en la categoría de mejor serie limitada (aquellas finitas, sin planes de extensión de temporadas), la aplaudida Watchmen (HBO) apunta a un triunfo contundente (cuota 1.20 en Betfair). Lo contrario sería una sorpresa después de haber acumulado 26 candidaturas, la serie que más nominaciones ha acumulado en esta edición de los Emmy.

Mark Ruffalo, famoso por su papel de Hulk en la saga de Los Vengadores aparece como favorito en la categoría de mejor actor de serie limitada por su papel en I know this much is true (cuota 1.73). Regina King es la favorita en la categoría femenina (cuota 1.83) por su papel en Watchmen.