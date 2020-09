TVE entra en la batalla del lunes: estrena la serie 'HIT' contra 'Mujer' y 'Idol Kids' Ecoteuve.es 16/09/2020 - 12:51 0 Comentarios

La 1 arrancará también el debate sobre la ficción presentado por Mamen Asencio

Estreno por partida doble el próximo lunes en La 1. A las 22:10 llega la gran apuesta de ficción de RTVE para esta temporada: HIT. Tras su exitoso paso por los festivales de Málaga y Vitoria llega una serie que acercará al espectador a un mundo tan complejo e importante como es la educación desde la mirada de un personaje capaz de despertar amores y odios: el profesor Hugo Ibarra Toledo.

A continuación, ¿Quién educa a quién?, un debate en directo presentado por Mamen Asencio que buscará un análisis profundo y riguroso de una realidad que la serie refleja. En el estreno, como invitados, Manuel Vilas, profesor y escritor; y María Galiana, actriz, catedrática de Historia, y profesora de enseñanza secundaria, entre otros.

La ficción, que ha recibido buena acogida por parte de la crítica tras su presentación en el FesTVal de Vitoria al que acudió ECOTEUVE.ES, vivirá su puesta de largo frente a la exitosa Mujer de Antena 3 y la tercera gala de Idol Kids en Telecinco.

Capítulo 1: La infección

Cuatro coches arden en el parking del colegio Anne Frank. Es la gota que colma el vaso. La situación es insostenible y Ester, la directora, no puede más. Si persiste, los padres acabarán sacando a sus hijos del centro, lo que supondría el cierre del colegio o, lo que es lo mismo, el fin del legado de la madre de Ester. Desesperada, acude a Hugo en busca de ayuda, un profesor algo particular. Aunque lleva muchos años sin dar clase, acepta con una condición: él pone las normas. Ester pronto descubre que no poner límites a Hugo también tendrá consecuencias.

Lea también: HIT, cuando la adolescencia es más cruda que en Élite: "Esperamos que sea la gran serie de TVE"

HIT, producida por RTVE en colaboración con Grupo Ganga, se adentrará en el mundo de la educación, sus retos y sus problemas para comprender qué pasa en los centros educativos de nuestro país. Poniéndonos en la piel de docentes, padres y alumnos, la ficción entrará en el colegio Anne Frank a través de Hugo Ibarra Toledo, HIT, un pedagogo brillante, provocativo, díscolo, egocéntrico, un perdedor confeso, políticamente incorrecto y capaz de remover los cimientos de un colegio gravemente afectado por un acto vandálico. Creada por Joaquín Oristrell, cuenta con un amplio reparto encabezado por Daniel Grao, Olaya Caldera, Carmen Arrufat, Gabriel Guevara, Leire Cabezas o Nourdín Batán.

Durante el último trimestre del curso, Hugo pone en práctica sus peculiares métodos de enseñanza trabajando con los estudiantes sospechosos de haber causado el incendio. Para ello se enfrentará a dos colectivos: las familias y los profesores. Cada capítulo abordará temas como la soledad de los más jóvenes, el sexo, las adicciones, el porno, las drogas o la falta de estímulos del sistema de enseñanza actual.

HIT ha contado con el asesoramiento de Jesús Niño, ex defensor del profesor en Castilla y León de ANPE (Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza), y de profesionales de otras asociaciones como ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo), SEXPOL o CEAPA (Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos) en el proceso de documentación y escritura de los capítulos.

Mamen Asencio presenta ¿Quién educa a quién?

Presentado por la periodista Mamen Asencio, ¿Quién educa a quién? es un debate en directo desde Prado del Rey que profundizará y ampliará cada lunes los temas tratados en HIT. Una producción de RTVE en colaboración con Grupo Ganga con expertos, docentes, padres y alumnos para ofrecer un análisis exhaustivo sobre la educación de los jóvenes y los conflictos generacionales de la sociedad.

En su estreno, abordará los Miedos justo cuando alumnos y profesores están volviendo a las aulas. Un comienzo de curso marcado por los temores y las incertidumbres de una pandemia global que ha cambiado nuestra forma de aprender, al tiempo que arrastran problemas heredados desde hace años: violencia, acoso, sexo, adicciones...

Para debatir sobre la fragilidad de nuestro sistema educativo y las amenazas a las que se enfrenta, contará con Manuel Vilas, profesor y escritor; María Galiana, actriz, catedrática de Historia, y profesora de enseñanza secundaria durante la mayor parte de su vida profesional; Encarna Abascal, secretaria técnica nacional de prevención de riesgos laborales en CSIF; los estudiantes Khadija Ahahiou Zinoun, Alejandro Lara y Andrea Henry, presidenta, además, de la Confederación Estatal de Asociaciones de estudiantes. Para comprender las bases científicas de nuestros temores, conectará con la neurocientífica Mara Dierseen. En plató, los actores de HIT Daniel Grao, María Rivera, Leyre Cabezas y Nourdin Batán, profesores y padres.

Las plataformas digitales ofrecerán al espectador la posibilidad de seguir profundizando en los temas del programa a través de recomendaciones de libros series o películas, entrevistas extendidas y un contradebate con distintas personas del ámbito de la educación.