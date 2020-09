Muere la actriz Diana Rigg, inolvidable Olenna Tyrell de 'Juego de Tronos' Ecoteuve.es 10/09/2020 - 16:00 0 Comentarios

La artista británica ha fallecido a los 82 años, según ha confirmado su agente

La actriz Diana Rigg, conocida en los últimos años por su papel de Olenna Tyrell en Juego de Tronos, ha muerto a los 82 años, según ha confirmado la BBC a través de su agente.

Nacida el 20 de julio de 1938, Diana Rigg tenía una prolífica carrera a sus espaldas, con numerosos trabajos tanto en teatro, cine como en televisión.

En los sesenta, se hizo muy popular por su papel de Emma Peel en la serie The Avengers, en la BBC. También participó en la película de James Bond On Her Majesty's Secret Service.

El público más joven conocía a Diana Rigg por su trabajo más reciente, dentro del elenco de la aclamada Juego de tronos. En la popular serie encarnó a Olenna Tyrell, jefa de la casa Tyrell, una de las grandes Casas de los Siete Reinos.