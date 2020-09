AMC cancela 'The Walking Dead' tras once temporadas: la serie de zombies dirá adiós en 2022

Malas noticias para los seguidores de la serie sobre muertos andantes. AMC ha anunciado este miércoles que The Walking Dead terminará con su undécima temporada, que tendrá un total de 24 episodios, que se emitirá entre finales de 2021 y 2022.

Aunque de esta mala noticia sale otra buena, puesto que la cadena ha encargado un nuevo spin off, el cuarto, que se centrará en Darys y Carol, dos de los personajes más emblemáticos de la ficción y que llevan en ella desde la primera temporada.

Lea también: Adiós a Las Kardashians: anuncian el final de su 'reality' tras 14 años y 20 temporadas

Norman Reedus y Melissa McBride son los actores que los dan vida. Hace un par de años, AMC se aseguró el futuro de ambos renovando su contrato. Scott Gimple, jefe de contenidos del canal, y Angela Kang, showrunner actual de la serie, estarán al frente del proyecto que verá la luz en 2023.

"Han pasado diez años. Lo que tenemos por delante son dos más por venir e historias e historias que contar más allá de eso. Lo que está claro es que este programa ha sido sobre los vivos, realizado por un elenco apasionado, un equipo de guionistas, productores, productores y equipo, dando vida a la historia de Robert Kirkman en su brillante cómic, y con el apoyo de los mejores fans en el mundo", ha dicho Gimple.

BREAKING: #TheWalkingDead will conclude in 2022 with an extended 24-episode 11th and final season. In 2023, Angela Kang will return to helm a fourth #TWD series starring Norman Reedus and Melissa McBride. Details: https://t.co/256kz1pAzn pic.twitter.com/GLbd3zG6UF