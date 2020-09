'Flack' vuelve a Cosmo con su segunda temporada: escándalos, corrupción y sexo Ecoteuve.es 9/09/2020 - 15:49 0 Comentarios

El canal estrena este jueves, a las 22.00, las seis nuevas entregas de la serie

Anna Paquin se pone de nuevo en la piel de Robyn, la agresiva relaciones públicas Flack. Cosmo estrena la segunda temporada de esta comedia negra este jueves, 10 de septiembre, a las 22.00.

Flack gira en torno a una agencia de comunicación y al equipo de mujeres que lo integra, quienes deben salvaguardar la reputación de sus importantes clientes. En los 6 nuevos capítulos de esta ficción, la agencia Mills Paulson PR sigue protegiendo a nuevos clientes frente a los escándalos habituales del mundo del espectáculo, de la moda, o la política. No hay escándalo al que no puedan hacer frente.

La acción nos sitúa seis semanas después del fin de la primera temporada. A Robyn se le acumulan los problemas. Tendrá que reconstruir las maltrechas relaciones con su hermana Ruth (Genevieve Angelson), su amiga y compañera de trabajo Eva (Lydia Wilson) y su novio Sam (Arinzé Kene).

Decidida a dejar la bebida y las drogas, quiere ser mejor persona. Pero, desafortunadamente, la vida tiene otros planes para ella: la sorprendente noticia de su embarazo hará que vuelva muy pronto a las andadas.

Sam Neill, Daniel Dae Kim y Martha Plimpton, los fichajes

Por suerte, pronto aparecerán por la agencia nuevos clientes propensos a los escándalos, y esto le apartará momentáneamente, de la gestión de su desastrosa vida personal.

La segunda temporada cuenta con la incorporación de rostros conocidos como Sam Neill (Jurassic Park), Daniel Dae Kim (Hawaii Five-0) y Martha Plimpton (The Good Wife) así como el regreso de Arinzé Kene como Sam, el novio de Robyn; Marc Warren interpretando a Tom, un exbailarín al que conoce de sus reuniones de Narcóticos Anónimos y Amanda Abbington (como Alexa).

Jane Horrocks (Absolutamente fabulosas), Doon Mackichan (Smack the Pony), Kevin Bishop (In the Long Run) o Paul Ready (Motherland) son algunos de los actores invitados en los nuevos capítulos. El productor ejecutivo (y esposo de Paquin) Stephen Moyer -True Blood (Sangre Fresca)- ha dirigido dos episodios.