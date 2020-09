El nuevo tráiler de 'Patria' con el que HBO muestra la crudeza de ETA: "No me importa de dónde es el enemigo" Ecoteuve.es 9/09/2020 - 11:53 0 Comentarios

La plataforma sigue calmando las aguas después de la polémica por el cartel de la serie

HBO sigue calentando el esperado estreno de Patria, la serie dirigida por Aitor Gabilondo que adapta la novela de Fernando Aramburu y que se lanzará el 27 de septiembre con un doble capítulo. La plataforma ha lanzado este miércoles un nuevo tráiler.

A lo largo de sus 91 segundos, el vídeo muestra a los principales protagonistas de la serie. "¿Qué quieres, ¿qué me quede en casa?", dice un etarra a su madre. "¿Y quién va a luchar por este país? ¿tú?". "A mí no me importa de dónde es el enemigo, como si sería un familia. Si hay que zurrarle, se le zurra", dice el terrorista cuando se le manda asesina a uno de su pueblo.

El nuevo vídeo promocional ha salido a la luz después del cartel sobre Patria que levantó ampollas porque muchos consideraban que equiparaban el dolor de las víctimas de ETA con los propios terroristas. De hecho, el propio Aramburu lo consideró un "desacierto".

Parece que ahora la estrategia de HBO ha cambiado. De hecho, el fin de semana la compañía intentó calmar las aguas con otro tráiler en el que se destacaba la crueldad de ETA en nuestro país señalando el número de asesinatos en sus 52 años de lucha armada.