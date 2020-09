La boda de Yoli (Andrea Duro) será el punto de partida del reencuentro de 'Física o Química' David Saiz 3/09/2020 - 18:39 0 Comentarios

Los actores de la mítica serie retoman sus personajes 12 años después para Atresplayer Premium

Los actores de Física o Química volverán a reencontrarse 12 años después de la despedida de la mítica serie de Antena 3. "Lo hacemos por y para los fans. Por los nostálgicos y los que se han sumado al barco durante la cuarentena", ha explicado Andrea Duro en el FesTVal de Vitoria.

Los protagonistas de la famosa ficción -hubo vida antes de Élite- coincidirán de nuevo en dos capítulos especiales, a modo de evento televisivo. El motivo que detonará la esperada reunión será una celebración muy especial: la boda de Yoli, el personaje que interpretó Duro.

"Supondrá el reencuentro de unos compañeros que hace tiempo que no se ven. Unos han mantenido contacto y otros no tanto. Y ahí saldrán muchas cosas que durante un tiempo no se contaron...", ha dicho la actriz. "Y habrá un montón de líos entre ellos", ha añadido.

El próximo lunes arrancará el rodaje de esos dos episodios que se emitirán en Atresplayer Premium próximamente. "Es un contenido original que se hace para la plataforma. Por lo tanto, la concepción del proyecto es que se emita solo en Atresplayer Premium, aunque no diré nunca 'de esta agua no beberé", ha comentado José Antonio Antón, adjunto al director de Contenidos de la cadena, sobre la posibilidad de que acaben emitiéndose en abierto a través de Antena 3.

Las series que prepara Atresplayer Premium

Física o Química: el reencuentro se une al catálogo de originales de la plataforma de pago de Atresmedia junto a otros títulos, como Luimelia o ByAnaMilán, la serie que protagonizará la actriz y que surge tras el éxito de sus directos en Instagram durante el confinamiento.

Además, Atresplayer Premium retomará la emisión de Veneno, cuyo primer capítulo se estrenó durante la cuarentena y el segundo en junio. El 20 de septiembre verá la luz el tercer episodio y, a partir de ahí, se emitirá uno cada semana.