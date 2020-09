'HIT', cuando la adolescencia es más cruda que en 'Élite': "Esperamos que sea la gran serie de TVE" David Saiz 1/09/2020 - 22:34 0 Comentarios

Daniel Grao protagoniza la nueva ficción que la cadena pública lanzará muy pronto

¿Una serie de adolescentes en TVE? "Yo al principio no creía en ella, porque parece que las ficciones teen se han acabado en las televisiones lineales y tienen que ir a una plataforma de pago directamente. Pero todo cambia cuando te lo explica Joaquín Oristrell..."

Habla Fernando López Puig, director de Contenidos de TVE, y hace referencia al mítico guionista, cerebro de Cuéntame y, ahora, director de HIT, la nueva serie que estrenará La 1 muy pronto y que está producida por Ganga.

"Espero que sea la gran serie de la televisión pública y que plantee debates en la sociedad. Es muy seria y está hecha con mucho rigor", asegura López Puig. "Es más que una serie de adolescentes".

HIT es el nombre del protagonista. Un profesor interpretado por Daniel Grao que intentará poner orden (a su manera) en un colegio donde un buen puñado de alumnos conflictivos ha impuesto su ley. "HIT es una mezcla de doctor House, Serlock Holmes y un poquito de Montesori", avanza López Puig. "Al principio puede caer mal", reconoce Oristrell, creador de un personaje que lleva la fuerza y casi todo el atractivo de la serie que este martes se presentó en el FesTVal de Vitoria.

"Vamos a tocar muchas fibras sensibles", avanza López Puig ante un proyecto con el que TVE pone sobre la mesa los problemas que rodean al sistema educativo, muchos de los cuales siguen siendo tabú. "La relajación entre profesores, alumnos y padres no acaban de ser un mundo feliz. La serie no quiere denunciar ni arreglar nada, sino poner cosas en común. No pretendemos dar soluciones, sino plantear cuestiones de actualidad", relata el directivo de TVE. De hecho, La 1 emitirá después de cada capítulo un debate que abordará los temas que trata la serie y que estará presentado por Mamen Asencio (La mañana de La 1).

HIT es cruda y no tiene nada de lo ingredientes que edulcoran otras serie de jóvenes, como Élite. "Hemos intentado tratar la adolescencia, pero no desde un tono gratificante para los jóvenes", asegura Oristrell, que comenzó a presentar el proyecto a TVE hace ahora cinco años, al mismo tiempo que arrancaba Merlí, la serie de TV3 con quien algunos la han comparado.

Así comienza 'HIT'

En el Colegio Anne Frank, cuatro coches de profesores arden en la hora del recreo. Es la demostración palpable de cómo la convivencia en el centro se ha vuelto insostenible, tras extenderse el vandalismo como una enfermedad contagiosa.

Ester, la directora del centro, está desesperada. El colegio, fundado por su madre para defender una educación progresista, tiene que dejar de aparecer en las páginas de sucesos. La solución pasa por conseguir el respaldo de las familias, reforzar la autoridad de su claustro y conseguir que unos profesores desmotivados cumplan con su compromiso con la sociedad.

Sin más alternativa posible, decide contactar con la única persona que podría revertir la situación: Hugo Ibarra Toledo, conocido como HIT. Un polémico profesor y pedagogo partidario de darle la vuelta a los valores tradicionales del sistema educativo. Expulsado de la enseñanza activa, vive dando charlas y montando cirios en los platós de televisión.