El último tuit del recién fallecido Chadwick Boseman, el post con más likes de la historia de Twitter

El último tuit publicado en la cuenta de Twitter de Chadwick Boseman es ahora mismo la publicación con más likes en la historia de la red social de microblogging.

La compañía del pajarito azul lo anunció este sábado por la tarde, tras conocerse la impactante y repentina muerte de quien diera vida a Black Panther el viernes por la noche, por un cáncer colorrectal.

"Los fans se están reuniendo en Twitter para celebrar la vida de Chadwick Boseman, y el tuit enviado desde su cuenta anoche es ahora el tuit con más me gusta de todos los tiempos en Twitter", dijo la compañía estadounidense.

Twitter también restableció el emoticono del hashtag #Black Panther a raíz de la muerte del actor.

"Los fans también están trabajando para organizar quedadas para ver Black Panther en Twitter usando #BlackPanther y #WakandaForever, por lo que Twitter ha vuelto a activar el emoji original de #BlackPanther para que los fans puedan ver y hablar sobre su legado juntos", dijo Twitter en un comunicado.

El tuit que comunica el fallecimiento de Boseman se publicó a las 10:11 pm del viernes y actualmente tiene más de 5.6 millones de me gusta y 2.9 millones de retuits.

"Con un dolor inconmensurable confirmamos el fallecimiento de Chadwick Boseman. Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa III en 2016 y luchó con él durante los últimos 4 años a medida que avanzaba a la etapa IV ", anunciaba el triste tuit.

Anteriormente, el tuit que más me gusta tenía en Twitter era el del expresidente Barack Obama, quien compartió la cita de Nelson Mandela: "Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión". El tuit fue publicado el 12 de agosto de 2017, el mismo día del mortal ataque en Charlottesville, Virginia, en una protesta contra los supremacistas blancos.

Ese exitoso tuit récord de Obama tiene 4,3 millones de me gusta y 1,6 millones de retuits.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm

Después de la muerte de Boseman, Obama fue una de las innumerables personas que publicaron un tributo al intérprete, quien también interpretó al mítico deportista negro Jackie Robinson en la película 42 y a James Brown en el biopic Get on up. El actor también apareció en series como Lincoln Heights, Persons Unknown, Castle, Fringe, Lie to me, Cold Case, Urgencias, CSI: Nueva York, Law & Order, entre otras.

"Chadwick vino a la Casa Blanca para trabajar con niños cuando interpretaba a Jackie Robinson", escribió el ex presidente. "Se notaba de inmediato que estaba bendecido. Ser joven, talentoso y negro; para usar ese poder para darles héroes a quienes admirar; para hacerlo todo mientras sufre, qué utilidad tiene su vida", puso Obama en redes.

Chadwick came to the White House to work with kids when he was playing Jackie Robinson. You could tell right away that he was blessed. To be young, gifted, and Black; to use that power to give them heroes to look up to; to do it all while in pain – what a use of his years. https://t.co/KazXV1e7l7