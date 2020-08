Muere Chadwick Boseman, el protagonista de 'Black Panther', a los 43 años por un cáncer Ecoteuve.es 29/08/2020 - 10:39 0 Comentarios

Shock en Hollywood: triste y prematuro fallecimiento

Tras una dura batalla contra un cáncer colorrectal, el actor Chadwick Boseman, de amplia trayectoria en cine y series, y que alcanzó el estrellato protagonizando Black Panther, ha fallecido a la edad de 43 años.

El actor estadounidense Chadwick Boseman ha fallecido de cáncer de colon, según ha informado su mánager Nicki Fioravante en sus redes sociales y ha confirmado a France Presse.

Boseman, era el protagonista de la película de superhéroes Black Panther.

"Fue un honor para su carrera dar vida al rey T'Challa en Black Panther", se lee en el comunicado.

Boseman falleció en su hogar junto a su familia en Los Ángeles, California.

4 años contra el cáncer

"Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon etapa tres en 2016 y batalló con eso los últimos cuatro años mientras avanzaba a etapa cuatro", se informa en el comunicado.

Boseman, además, interpretó papeles en las películas Marshall, Da 5 Bloods y Ma Rainey's Black Bottom. Boseman personificó a Jackie Robinson, el primer beisbolista negro en jugar en las Grandes Ligas, en 42 y al cantante de soul James Brown en Get on Up.

Respecto a series de televisión, participó en Lincoln Heights, Persons Unknown, Castle, Fringe, Lie to me, Cold Case, Urgencias, CSI: Nueva York, Law & Order, entre otras.

Boseman interpretó Black Panther, superhéroe de Stan Lee icónico para los afroamericanos, en varios filmes del popular universo cinematográfico de Marvel: Captain America: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).