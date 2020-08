El esperado estreno de 'Patria' y otras series que HBO lanza en septiembre de 2020 Ecoteuve.es 9:56 - 30/08/2020 0 Comentarios

La adaptación de la novela de Fernando Aramburu arranca el 27 de septiembre

Patria llega por fin a HBO. Tras su paso por el Festival internacional de cine de San Sebastián, la adaptación creada por Aitor Gabilondo de la novela homónima de Fernando Aramburu verá la luz el domingo 27 de septiembre con una primera emisión de dos capítulos, a los que seguirá una emisión semanal de un capítulo, hasta completar los ocho que componen la serie completa.

Patria es el estreno más esperado de HBO para el mes de septiembre, pero hay otros títulos que llegarán al catálogo de esta plataforma en las próximas semanas.

El 13 de septiembre desembarca Escenario 0, una antología ideada por las actrices (y ahora también productoras ejecutivas) Bárbara Lennie e Irene Escolar que recogen seis de los textos más influyentes de la dramaturgia moderna para dar el salto a imágenes y llegar a un público mucho más amplio que el del circuito de teatros.

Lea también: Todas las series nuevas que se estrenan en Netflix en septiembre de 2020

Luca Guadagnino llega por primera vez al mundo de las series con We Are Who We Are, que también tendrá su presentación mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián: esta emocionante historia de un grupo de adolescentes que conviven en una base militar americana en suelo italiano llegará el próximo 15 de Septiembre.

A continuación, recopilamos los estrenos de HBO para el mes de septiembre:

Robot Chicken

Estreno: 11 de septiembre

Segunda entrega de la décima temporada del que probablemente sea el show más irreverente de Adult Swim.

Escenario 0

Estreno: 13 de septiembre

El mejor teatro español contemporáneo llega a la pantalla convertido en una excitante nueva forma de ficción audiovisual. Seis prestigiosas, variadas y exitosas obras enriquecidas con el talento de un grupo de cineastas de primera categoría. Seis grandes obras teatrales filmadas por seis destacados cineastas españoles.

Las élites de la costa

Estreno: 13 de septiembre

Esta comedia con distanciamiento social pone el foco en cinco puntos de vista diferentes y muy marcados a lo largo de todo Estados Unidos. Cuando la cuarentena obliga a estos personajes a afrontar la situación de forma aislada, reaccionan con frustración, comicidad e introspección.

Youtube Video

We Are Who We Are

Estreno: 15 de septiembre

La primera serie de Luca Guadagnino explora la amistad, el primer amor y la identidad a través de dos adolescentes que viven en una base militar estadounidense en Italia. Escrita por Paolo Giordano y Francesca Manieri junto al propio Guadagnino, la serie sumerge al público en la euforia y la angustia de ser adolescente. "La historia podría suceder en cualquier parte del mundo, pero ocurre en esta pequeña porción de América en Italia", aseguran sus responsables.

Youtube Video

El tercer día

Estreno: 15 de septiembre

La historia contada en los tres primeros episodios, Verano, está protagonizada por Jude Law (The New Pope de HBO) en el papel de Sam, un hombre que se siente atraído por una misteriosa isla en la costa británica donde se encuentra con un grupo de isleños dedicados a preservar sus tradiciones a cualquier precio. Invierno es la historia que se desarrolla en los últimos tres episodios y está protagonizada por Naomie Harris (nominada al Oscar por Moonlight) como Helen, una extranjera de fuerte carácter que llega a la isla buscando respuestas, pero cuya llegada precipita una batalla frenética para decidir su destino.

Patria

Estreno: 27 de septiembre

El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para contarle a la tumba de su marido, el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver al pueblo donde vivieron toda su vida.

Por más que llegue a escondidas, la presencia de Bittori altera la falsa tranquilidad del pueblo, sobre todo la de su vecina Miren, amiga íntima en otro tiempo, y madre de Joxe Mari, un terrorista encarcelado y sospechoso de los peores temores de Bittori.

Con sus desgarros disimulados y sus convicciones inquebrantables, con sus heridas y sus valentías, la historia incandescente de sus vidas antes y después del cráter que fue el asesinato del Txato, nos habla de la imposibilidad de olvidar y de la necesidad de perdón en una comunidad rota por el fanatismo político durante más de 30 años.

Youtube Video

Vamos Juan

Estreno: 29 de septiembre

El argumento de Vamos Juan arranca dos años después de que, al final de Vota Juan, Carrasco tocara las más altas cimas del poder. Alejado de la actividad política, lleva una vida sencilla trabajando como profesor de biología en un instituto de Logroño. Sin embargo, ni su ambición política ni su vocación de servicio público se han apagado. Consciente de lo mucho que aún le queda por aportar, decide dar un paso adelante: reunir a su equipo de confianza, volver a Madrid y fundar un nuevo partido.