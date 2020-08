La polémica serie sobre el enfrentamiento de Trump con el director del FBI se verá en Movistar+ 15:23 - 26/08/2020 0 Comentarios

La plataforma lanzará 'The Comey Rule', que llega a EEUU el 27 de septiembre

La miniserie de televisión que adaptará las memorias del exdirector del FBI James Comey, que incluyen su enfrentamiento con el presidente estadounidense, Donald Trump, se estrenará en España a través de Movistar+, según ha informado hoy la plataforma en un comunicado.

La serie, titulada The Comey Rule, aún no tiene fecha de estreno en España -a Estados Unidos llegará el 27 de septiembre a través del canal Showtime- y cuenta con Jeff Daniels (The Newsroom) en el papel de James Comey mientras que el irlandés Brendan Gleeson encarnará a Trump.

Comey fue director del FBI de 2013 a 2017, cuando fue despedido por Trump después de que, según el exfuncionario, se negara a jurarle "lealtad" en la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, que él lideraba.

La publicación de A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership (2018) en abril desde 2018, donde Comey retrata a Trump con un jefe de la "mafia" obsesionado con la lealtad de sus subalternos, llevó a una nueva guerra de insultos entre el exdirector del FBI y el mandatario estadounidense.

El día a día de la tensa relación entre Comey y Trump

La primera parte de la serie examinará los primeros días de investigación por parte del FBI de la presunta interferencia de Rusia y de los correos filtrados de Hillary Clinton, dos de los principales factores que marcarían la noche de elecciones de 2016, en la que Trump sorprendió al mundo al salir elegido presidente de EE.UU.

La segunda parte sigue el día a día de la tensa relación entre Comey y Trump durante los primeros meses de su presidencia. "El mano a mano de dos grandes figuras de poder cuya fuerte personalidad y diferentes percepciones de la ética y la lealtad les condujeron a un choque radical", indica la sinopsis.