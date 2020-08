Najwa Nimri triunfa con su genial e inesperada respuesta a la pregunta sobre resucitar 'Vis a vis' una vez más Ecoteuve.es 21/08/2020 - 12:20 0 Comentarios

La serie de Globomedia terminó con su quinta temporada 'El Oasis' en FOX

Aunque Vis a vis se despidió para siempre con el último capítulo de El Oasis hay quien sigue queriendo que la serie carcelaria tenga otra vida extra. Cabe recordar que la ficción de Globomedia ya tuvo dos cierres, primero en Antena 3 y luego en FOX.

Es el caso de una fan descontenta con el final de El Oasis que, a través de las redes sociales, sugirió a Itziar Castro que la cadena de pago realizar una sexta temporada partiendo del final de la cuarta: "¿Crees que sería posible?".

Lea también: "Me llegó el guion y dije: 'guau": así se enfrentó Alba Flores a su increíble escena en el final de 'Vis a vis'

"¡Ojalá!", respondió la intérprete que da vida a Goya para lanzar el guante al resto de compañeras de reparto mencionándolas en el siguiente mensaje: "Yo creo que todas las actrices estaríamos encantadas de volver a Vis a vis. ¿Verdad?".

Lo que no se esperaba Itziar fue la más que sincera respuesta de Najwa Nimri que se limitó a poner un escueto "No", que ya se ha hecho viral. Su compañera lidió con este zasca que ya es viral afirmando con humor que "ella siempre diciendo que no, ¡pero luego lo haces".

A continuación, Castro quiso aclarar todo: "A ver. No habrá más Vis a vis. Yo le he dado ánimo a la Marea Amarilla por su ilusión, por nuestra parte todas tenemos otros proyectos. Aparte, decían de recuperar de la cuarta a la quinta, si se hiciera estaríamos todas porque Zulema aun no está muerta. Pero solo es una broma".

Lea también: Najwa Nimri y su "adiós definitivo" a Zulema en 'Vis a vis': "Pedí que no tuviera redención"