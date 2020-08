Radical decisión de Omar Ayuso ('Élite') después del vapuleo recibido por su polémico comentario Ecoteuve.es 17/08/2020 - 15:39 0 Comentarios

El actor de Netflix abandona Twitter tras las críticas que ha tenido que soportar

Omar Ayuso, uno de los protagonistas de la serie Élite, está de actualidad por una polémica surgida en redes sociales tras un comentario que el intérprete hizo en Twitter.

Después de conocerse que algunas comunidades autónomas iban a prohibir fumar en la calle como medida para luchar contra el coronavirus, Ayuso escribió: "Si no se puede fumar a menos de dos metros, tampoco se pueden pedir fotos a menos de dos metros".

El actor recibió un vendaval de comentarios en contra, pero la respuesta más sonada fue la de Elena Rivera. La actriz dio una lección a Ayuso con el siguiente mensaje: Tienes que tener muy poco amor por esta profesión o tener muy pocos años de oficio para que te moleste el cariño del público. Pocas cosas más satisfactorias que cuando te llega una persona por la calle y, con educación, elogia tu trabajo o te pide una foto".

Omar Ayuso abandona Twitter por su polémico comentario

La polémica fue creciendo en redes. Omar Ayuso eliminó el mensaje, luego lo recuperó para explicar por qué lo había hecho. "Cuando hablo de la distancia de seguridad a la hora de pedir una foto hablado de la distancia de seguridad, no del hecho de pedir una foto, dijo. "Quien me conoce sabe que rara vez digo que no a hacerme una foto, infravaloro el cariño del público y no valoro sus muestras de afecto", continuó. "Lo demás es no haber entendido el trasfondo del mensaje y buscar mierda donde no la hay. No tendría que estar sobreexplicando algo tan simple como que si existen unas normas de seguridad de cara al virus, entre las que incluye la distancia personal, hay que respetarlas". Finalmente, Ayuso ha acabado abandonando Twitter.