El desnudo integral de Félix Gómez en el mar: "La sensación sigue siendo embriagadora" Ecoteuve.es 13/08/2020 - 15:29 0 Comentarios

El actor exprime al máximo los parones de la grabación de 'La caza. Tramuntana'

Félix Gómez ha subido la temperatura de las redes sociales protagonizando un desnudo integral en la orilla del mar. Sentado en el suelo, de perfil y con una de las piernas flexionadas, el actor recuerda la primera vez que se bañó desnudo en el mar.

"La sensación de libertad, de conexión y de felicidad fue máxima. Pasó en una playa de Cantabria, estaba lleno de pudor y de prejuicios pero había algo dentro que gritaba, que me empujaba a hacerlo", escribe el actor que pasó por las cocinas de MasterChef Celebrity.

"La sensación en el agua fue brutal, emocionante ... y aún hoy, casi veinte años después, sigue siendo embriagadora. Cada año, si puedo, unos días desnudo en el mar no hay quien me los quite".

Félix Gómez continúa grabando la segunda temporada de La caza. tramuntana para Televisión Española junto a Megan Montaner y Alain Hernández. La serie policíaca de TVE y DLO Producciones terminó de grabar en Mallorca y ahora lo hace en Madrid.

Por cierto, el ránking de Personality Media, elaborado tras una encuesta a 80.000 personas, le situa como cuarto hombre de España más guapo, solo por detrás de Jesús Castro, Maxi Iglesias y Miguel Ángel Silvestre.

