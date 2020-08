RUGGERO: "Siempre estaré agradecido a Danna Paola por formar parte de mis comienzos en la música" David Saiz 10:00 - 8/08/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con el que fuera actor de 'Soy Luna' y 'Violetta', de Disney Channel

"Gracias a 'Violetta' y 'Soy luna' pude conocer mucho países y culturas", dice

Ruggero Pasquarelli se afianza en el mundo de la música. Tras dar vida a Federico Paccini y Matteo Balsano en Violetta y Soy Luna, de Disney Channel, el italiano quiere ser conocido ahora por su nombre de pila y en mayúsculas, RUGGERO.

El actor italiano de Violetta y Soy Luna quiere darse a conocer por su nombre de pila y en mayúsculas, RUGGERO,

El cantante se ganó la popularidad en la cuarta temporada, en 2010, de la edición italiana de Factor X. Después, le llegaron los papeles de las series juveniles del canal internacional. "Siempre estaré agradecido a Disney Channel por la doble oportunidad que me dio", dice en palabras a ECOTEUVE.ES

Tras el éxito rotundo de Probablemente, tema con el que compartió videoclip con Danna Paola (Élite) y que alcanzó el número 1 en Latinoameríca, RUGGERO ha lanzado Puede: "Es la primera canción donde verdaderamente encontré mi sonido". Suma más de 2 millones de reproducciones en YouTube.

¿Qué supone Puede en tu carrera profesional? ¿Es un paso importante?

Obviamente es un paso muy importante, un nuevo comienzo, con discográfica, con un nuevo equipo. Representa la primera canción donde verdaderamente encontré mi sonido.

El videoclip lo rodaste durante la cuarentena. ¿Cómo fue la experiencia?

Fue una experiencia muy linda, pude compartirla con mi novia, que fue productora, camarógrafa, maquilladora, etc de este vídeo. Fue grabado en mi casa, que tiene una energía súper especial. La verdad es que al principio pensé que no iba a quedar muy bien pero después nos sorprendió. Obviamente Martin Seipel, el director del video, nos daba instrucciones por videollamada y eso fue clave.

Youtube Video

¿Cómo has vivido estos meses tan duros por el coronavirus? ¿Dónde y con quién has estado confinado?

La pase lo mejor posible, trabajando mucho, obvio después de tantos días todos tenemos ganas de salir, pero es lo que nos toca, así que hay que cuidarse. Me siento muy afortunado de poder compartirla con alguien importante en mi vida, con tener un lugar cómodo y un hogar, la verdad, no me puedo quejar.

¿Te ha enseñado algo la cuarentena? ¿Te ha inspirado en algo como artista?

La cuarentena fue una oportunidad perfecta para conectarme conmigo mismo y no tener ningún tipo de distracción desde el exterior. Pude inspirarme muchísimo para poder escribir mi primer álbum completo que escucharán muy pronto.

En 2019 pudiste trabajar en un vídeo con Danna Paola. ¿Cómo fue esa experiencia?

¡Ella fue lo más!! La pasamos increíble, fue reprofesional a la hora de grabar y se creo una química muy hermosa para poder interpretar los personajes del vídeo. Fue mi primer vídeo como cantante solista y siempre le voy a agradecer por ser parte de este comienzo.

¿Te gustaría trabajar en Élite o en alguna otra serie española? ¿Conoces alguna más?

¡Obvio! Me encantaría vivir una experiencia laboral en España, porque siempre los nuevos desafíos dan nuevos aprendizajes, y yo quiero seguir aprendiendo continuamente, así que si se da la oportunidad diría que sí sin dudarlo. Series españolas me encantan, La casa de papel y Vis a vis.

¿Qué relación tienes con España? ¿A qué artistas españoles conoces?

Al estar muy cerca de Italia, es un país que visite mucho como turista. También pude ver de cerca las ciudades gracias a mi trabajo, me encantaría en algún momento de mi vida vivir en España, porque amo la comida, la cultura y la gente.

En cuanto a artistas españoles, el maestro Alejandro Sanz es mi artista favorito, me gusta mucho también Pablo Alboran, su timbre y su voz me encantan. Y mi amiga Ana Mena que la está rompiendo en España, la quiero mucho a ella y a su equipo.

¿Qué supuso trabajar en series como Violetta y Soy luna, donde cosechaste un gran éxito?

La verdad que fue una experiencia increíble que nunca voy a olvidar, me permitió conocer muchos países y culturas, y acercarme mucho a los fans. Ademas me dieron muchos aprendizajes que me formaron para ser quien soy hoy, tanto cosas buenas como malas para corregir. Siempre voy a estar agradecido por la doble oportunidad que me dio Disney por vivir experiencias así de grandes.

Comenzaste en televisión en X Factor. ¿Te gustaría probar suerte en otro concurso como Eurovisión? ¿Te gustaría representar a Italia o a España en Eurovisión?

¡Estaría increíble! Es un concurso donde hay un montón de talentos, y si algún día tuviera la oportunidad de representar a mi propio país seria un gran orgullo!