Misterioso teaser del esperado episodio 3 de 'Veneno', de los Javis

Adelantos con cuentagotas

El nuevo sneak peek de la aclamada serie Veneno de Los Javis sobre la almeriense Cristina Ortiz, alias, 'La Veneno', muestra el éxtasis de dos de los protagonistas al ver un show.

Veneno ya tiene sus dos primeros capítulos en streaming en la palataforma de Atresplayer Premium, y el tercero llegará el próximo mes de septiembre, como anunciaron en los canales de Atresmedia y desde sus redes, aunque sin concretar una fecha exacta.

De esta forma, la serie de los creadores de Paquita Salas, un biopic de Cristina Ortíz, mito LGTBI de España y el resto del mundo, se ha convertido en uno de los buques insignia de Atresplayer Premium.

La promo lanzada es un vídeo de menos de 19 segundos de duración en el que vemos a dos de los personajes asombrados ante una diva en un espectáculo que parece una especie de cabaret, ambientado con el Then you kiss me de Tom Hillock.

Veneno, afectada por el virus

La serie se estrenó el 29 de marzo, pero la pandemia por el SARS-CoV-2 hizo que su rodaje en Almería y Madrid tuviera un parón, así como la producción.

Para hacer más llevadera la espera, Los Javis y Atresmedia hanemitido el Consultorio de Paca la piraña, ¿Dígame?, una de las protagonistas y amigas de La Veneno en la vida real.