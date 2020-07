'Veneno' cruza el charco: la serie de Los Javis en Atresmedia se verá en EEUU gracias a HBO Max Ecoteuve.es 22/07/2020 - 19:25 0 Comentarios

La plataforma llega a un acuerdo con el grupo español para la venta internacional de la ficción

En España, la serie se seguirá viendo a través de Atresplayer Premium

El apasionante universo de Cristina Ortiz sigue traspasando fronteras. Los Javis están de celebración después de conocer que Veneno, su aclamada serie en Atresplayer Premium, se podrá ver en Estados Unidos y Latinoamérica de la mano de HBO MAX.

La ficción, que narra la vida de La Veneno, cruza así el charco después de que la plataforma de streaming haya llegado a un acuerdo con Atresmedia para su venta internacional. La obra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, protagonizada por Daniela Santiago, Isabel Torres y Jedet, se emitirá en Estados Unidos y toda Latinoamérica, adonde HBO Max llegará en 2021.

Lea también: Crítica de 'Veneno': cruzar el Mississippi para querer a Cristina Ortiz

La serie, que ha conseguido el aplauso de la crítica por la forma en la que narra las andanzas personales y televisivas de la famosa vedette, seguirá viéndose en España a través de Atresplayer Premium. También se podrá disfrutar a través de la plataforma de pago de Atresmedia en aquellos paíes a los que HBO Max aún no haya llegado.

La compañía ha incluido Veneno entre una lista de adquisiciones entre las que también figuran otros títulos, como Gomorra e Inmortal, su spin off. Además, HBO Max se ha hecho con los derechos de emisión de dos formatos británicos de entretenimiento: Singletown y The Great Pottery Throw Down.