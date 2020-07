Miguel Ángel Garzón, el mítico Quique de 'Farmacia de guardia' al que escuchas doblando a Neil Patrick Harris David Saiz 10:37 - 23/07/2020 0 Comentarios

El actor tiene una prolífica carrera poniendo voz a personajes de series y televisión

Fue Barney en' Cómo conocí a vuestra madre' y Jax Teller en 'Sons of Anarchy'

Farmacia de guardia ha 'vuelto' gracias al anuncio que hace unas semanas lanzó el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para homenajear la labor que los profesionales del gremio han desarrollado durante los duros meses del coronavirus.

La campaña tiene como protagonista a Miguel Ángel Garzón, el actor que interpretaba a Quique, el hijo mayor de Lourdes Cano (Concha Cuetos) y Adolfo Segura (Carlos Larrañaga) en la serie que emitió Antena 3 a comienzos de los 90.

Su regreso ha sido muy aplaudido por los más nostálgicos, pero lo cierto es que Miguel Ángel Garzón nunca se fue de la televisión ni del cine, ya que ha seguido ligado al mundo de la interpretación a través del doblaje.

Llegó a 'Farmacia de guardia' sin hacer casting

Miguel Ángel Garzón llegó a Farmacia de guardia sin tener que hacer casting, a diferencia de sus otros 'hermanos'. Se lo propuso directamente Antonio Mercero cuando coincidieron en unos estudios de grabación cuando. "Antonio estaba en un estudio al lado, se acercó y me dijo: ¿Qué pasa, chaval? ¿Quieres hacer una serie de televisión?". "Vale", contestó él. "Pero no te cortes el pelo', me dijo, porque yo lo llevaba largo. Al cabo de un año me lo corté y a los dos días me llamó Antonio", rememoró hace un tiempo en una entrevista para Antena 3 en la que también participó Julián González (Guille).

El papel de Quique en Farmacia de guardia le dio una gran popularidad que todavía le siguen demostrando por la calle. "Lo llevo con mucho orgullo. Me va a perseguir siempre, pero es para bien", contó recientemente en Telemadrid. "Por la calle siempre me lo dicen de manera agradable". En esa entrevista le preguntaron si hoy en día podría regresar Farmacia de guardia, no lo tiene tan claro. "Igual un spin off, pero es muy difícil. "Falta gente fundamental. Primero Antonio y Carlos".

Miguel Ángel Garzón, doblador de Neil Patrick Harris

Después de Farmacia de guardia, Miguel Ángel Garzón hizo algunos papeles más en series (En plena forma) o películas (Tánger). Pero donde ha desarrollado toda su carrera es en el mundo del doblaje. Su voz es muy habitual para los espectadores de cine y series, aunque no siempre la relacionan con la del entrañable Quique de Farmacia de guardia.

Garzón ha doblado numerosas producciones, aunque destaca por ser la voz de Barney de Cómo conocí a vuestra madre. De hecho, dobla habitualmente a Neil Patrick Harris. También ha puesto voz a Jax Teller, el personaje que interpreta Charlie Hunnam en Sons of Anarchy.

Buffy cazavampiros, The O.C., Las chicas Gilmore, Peaky Blinders, Bones o American Horror Story son otros títulos donde Garzón ha intervenido aunque su trabajo es infinito.