El gobierno de Turquía censura una serie de Netflix por tener un personaje gay 16:06 - 22/07/2020 0 Comentarios

La plataforma cancela la ficción 'If Only' tras no conseguir los permisos

Netflix ha cancelado el rodaje de una serie en Turquía después de que las autoridades no otorgasen el permiso de rodaje por la presencia de un personaje gay, denunció la principal guionista del proyecto.

"Debido a un personaje gay no se otorgó el permiso para filmar la serie y esto es muy aterrador de cara al futuro", declaró la guionista Ece Yorenc a la publicación digital sobre cine turco Altyazi Fasikul.

Lea también: The Crown rectifica y tendrá una sexta temporada en Netflix

Esta cancelación se produce en medio de una creciente preocupación entre ONG y activistas por el incremento de la retórica contra el colectivo LGBTI por parte de las autoridades islamistas en el poder en Turquía y de líderes religiosos.

A medida que el número de suscriptores de Netflix crece en Turquía, también lo ha hecho la cantidad de programas de televisión producidos allí para la plataforma, como era este caso.

Turquía censura una serie por un personaje gay

La serie cancelada, que se llamaba If Only, narraba la historia de una mujer infelizmente casada que viajaba en el tiempo, y debía comenzar a filmarse este mes pero Netflix decidió suspender la grabación la pasada semana. El gigante de la producción audiovisual decidió cancelar el rodaje tras reunirse con la autoridad audiovisual turca RTUK y no aceptó sus demandas. La guionista explicó que no había escenas de sexo o contacto físico entre personas del mismo sexo.

Mahir Unal, vicepresidente del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP), negó esta semana que Netflix pudiera retirarse de Turquía y tuiteó que creía que la plataforma mostrará "una mayor sensibilidad a la cultura y el arte turcos con una cooperación más profunda en el futuro".

Netflix también negó los rumores con una declaración: "Actualmente tenemos varios originales turcos en producción, con más por venir, y esperamos compartir estas historias con nuestros abonados en todo el mundo". Pese a cancelarse la producción, la guionista dijo que Netflix le pagó a ella y también abonará los sueldos a todos los trabajadores de la serie de ocho episodios que no se firmaron.

La homosexualidad no constituye un delito en Turquía, pero la oposición oficial y social contra las personas LGBTI está creciendo. De hecho, la marcha del Orgullo de Estambul ha sido prohibida durante los últimos cinco años. Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), Turquía ocupa el puesto 48 de 49 países en el 'Índice Arco Iris' de Europa, solo por delante de Azerbaiyán.