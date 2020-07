La venganza de Eva Isanta con sus clientes cuando era camarera: "Chupaba el hielo que servía" Ecoteuve.es 22/07/2020 - 12:24 0 Comentarios

La actriz recuerda el tiempo que pasó en el paro tras el éxito de 'Farmacia de guardia'

Eva Isanta es una de las actrices más queridas de La que se avecina, la serie de Telecinco que está rodando su última temporada. Mediaset decidirá en las próximas semanas el futuro de la ficción. Se desconoce si apostarán por mantener el título y cambiar de escenario -Montepinar ya no existe- o bien harán un spin off. "Tenemos dos finales posibles, no sabemos cuál darán", dice la actriz, que interpreta a Maite Figueroa.

Aunque La que se avecina goza de un gran éxito, no fue así cuando se estrenó en Telecinco, hace 12 años. "Fue complicado pasar de Aquí no hay quién viva a La que se avecina por el cambio de personajes. La gente nos comparaba mucho y fue un proceso complejo", relata en una entrevista para Trono de sensaciones (8tv).

Lea también: Antonio Pagudo explica su salida de 'LQSA': "Nos cambiaron las condiciones y no llegamos a un acuerdo"

Lo que sí cambió con el paso de una seria a otra fue el ritmo de trabajo, que era muy "intenso" en Aquí no hay quien viva. "Era la gallina de los huevos de oro, no podíamos parar de hacer capítulos, la producción se pisaba con la escritura de los guiones y con la grabación y la emisión", recuerda al presentador, Jordi Anjauma. "Llegamos a trabajar en Aquí no hay quien viva sin descanso. Cuatro días de grabación y tres para que escribieran y nos lo estudiásemos".

Eva Isanta: "Después de Farmacia de Guardia me quedé en el paro"

La gran oportunidad en televisión para Eva Isanta le había llegado mucho antes, en Farmacia de guardia, la serie más vista de la historia de las cadenas. Sin embargo, después de su final tuvo un bache profesional y tuvo que dedicarse, como muchos actores, a ser camarera.

Lea también: "¡Hasta siempre!": la despedida de 'LQSA' de uno de sus actores más queridos

"Después de Farmacia de guardia me quedé en el paro y trabajé de camarera. La gente me reconocía a veces. Yo siempre lo negaba (risas)", recuerda. "Había gente que te trataba bien y otra que no. Tuve con algunos clientes venganzas personales cuando me sentía maltratada. He chupado algún hielo..." cuenta entre risas. "Me quedaba contemplando con verdadera alevosía".