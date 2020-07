Patiño, a Terelu: "No quiero que vuelva a utilizarme para desacreditar a alguien que trabaje conmigo" Ecoteuve.es 12/07/2020 - 10:51 0 Comentarios

La presentadora se siente utilizada por la hija de la Campos y asegura que miente

La guerra María Patiño-Terelu Campos parecía haber acabado después de que la presentadora de Socialité desbloqueara a su excompañera en el WhatsApp. Pero el pasado sábado, la hija de María Teresa respondió en Viva la vida a unas palabras que su excompañera había dicho sobre ella y volvieron los problemas. Patiño no ha callado y le ha lanzado un mensaje a Terelu en el Deluxe.

El mensaje fue claro, directo, rotundo, mirando a cámara y con el aplomo y la seguridad propios de la periodista y colaboradora de Sálvame, Sábado Deluxe y La última cena.

"Descontextualizar frases que he dicho durante años me parece injusto", comenzó Patiño su discurso sin rodeos. "Contra Terelu no tengo nada y no me gustan los intermediarios", agregó. A la presentadora, además, no le había gustado nada la manera en la que Viva la vida había tratado el tema y quiso dar a conocer su versión de los hechos.

"No me gusta que me utilicen ni se mienta"

"Sigo sintiendo lo mismo que hace años por Terelu (...). Me parece una excelente profesional y una gran persona", aseguró. "No me gusta que me utilicen, ni me gusta que se mienta", aseguró la televisiva visiblemente seria. "No quiero que vuelvan a utilizarme para desacreditar a alguien que trabaje conmigo a mi lado", puntualizó la conductora de Socialité.

"Soberbia"

Horas antes de Patiño en Sábado Deluxe, la mayor de las hijas de la Campos se sinceró en Viva al vida y respondió a una recopilación de citas que su excompañera Patiño había dicho sobre ella en Sálvame y en el que, entre otras lindezas, la llamaba "soberbia".

Tras ver esas imágenes, Terelu aseguró que, de todo lo emitido, lo que más le había molestado es todo lo que incumbe a su hija Alejandra Rubio. "Tengo dolor", zanjó.