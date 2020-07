'Little Voice', la nueva serie de televisión de J.J. Abrams en Apple TV+ Ecoteuve.es 14:22 - 11/07/2020 0 Comentarios

Lo nuevo del creador de 'Perdidos', 'Fringe', y 'Alias', entre otras

Antes de llegar al gran público con Love Song en 2007, Sara Bareilles (Brave, Gravity) trató de hacerse un hueco en la música tocando donde tuviera oportunidad, una experiencia que ha llevado a la televisión en Litte Voice, junto a J.J. Abrams, uno de los máximos exponentes de la ciencia ficción en la pequeña pantalla, aunque en esta ocasión es una historia realista sobre hacerse un hueco en la despiadada industria musical.

Después de conquistar Broadway con el musical Waitress, Bareilles es la productora ejecutiva de esta nueva ficción de Apple TV+, que cuenta los intentos de una joven cantautora por triunfar en la escena musical de Nueva York.

Lea también: Los Simpson y Padre de familia ya no tendrán actores de doblaje blancos para personajes negros

"Yo aporté muchas de mis experiencias como cantante, también historias de amigos míos, que nutrieron el guion", explicó la artista a la agencia Efe.

Aunque la serie comparte el título con el primer disco que Bareilles editó con un sello discográfico, Little Voice, la trama no es exactamente su biografía.

No es un biopic

"Yo tenía la idea de contar la historia de un nuevo espíritu que llega a Nueva York, quiere ser cantautora y encontrar su camino", recordó.

Autora de éxitos como Brave y Gravity, Bareilles sorprendió en el mundo de la actuación al protagonizar el musical Waitress para el que también compuso la música a partir de un guion de Jessie Nelson.

Nominada a los Tony Awards

La cantante recibió una nominación al Tony por la mejor BSO y llegó a presentar la gala de entrega de estos premios en 2018.

El trabajo de Bareilles y Nelson gustó tanto a J.J. Abrams, el director de la última cinta de Star Wars, entre otras obras, que preguntó si podría salir un proyecto televisivo de una nueva colaboración.

NY, un personaje más

El resultado es una primera temporada de 9 episodios protagonizados por Brittany O'Grady, que siguen la vida de Bess King, una joven de 20 años que trata de encontrar un sitio en la música, dentro del frenético ritmo de Nueva York.

Su protagonista, Brittany O'Grady, interpreta en la serie la música compuesta por Bareilles.

"Sara es una genio musical y he aprendido mucho de ella", aseguró O'Grady.

"Me dijo que prestara atención a las letras y conectara con ellas, algo que antes no hacía, porque me preocupaba cómo sonaba mi voz", detalló.

BSO con canciones inéditas

La actriz comparte el protagonismo con la propia ciudad de Nueva York, emblema por su combinación de sueños y fracasos, en una metrópolis donde todo parece posible.

Entre las canciones nuevas escritas por Bareilles para la banda sonora se colaron descartes y demos de composiciones antiguas que no llegaron a incluirse en sus discos.

En Apple TV+

Little Voice es una de las apuestas de Apple TV+ para la nueva temporada de su recién estrenada plataforma de televisión, con la que pretende competir contra Netflix, Disney+ o HBO.

Se unirá a un catálogo en el que destaca The Morning Show, la ficción en la que Jennifer Aniston interpreta a una presentadora de noticias de televisión con la que logró una nominación al Globo de Oro y en donde comparte protagonismo con Steve Carell o Reese Witherspoon.

Asimismo, la plataforma del gigante estrenará esta semana el thriller de guerra protagonizado por Tom Hanks Greyhound, que iba a proyectarse cines, pero por la pandemia del coronavirus aterrizó en el catálogo de la tecnológica.