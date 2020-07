Antena 3 estrena 'Mujer', la exitosa serie turca que llegará muy pronto a Nova Ecoteuve.es 6/07/2020 - 14:13 0 Comentarios

La esperada ficción se podrá ver primero en el canal principal de Atresmedia

La serie de éxito internacional Mujer llega a España. Antena 3 estrena este martes 7 de julio, en prime time (22.45) esta premiada ficción, convertida en un fenómeno televisivo por todo el mundo, siendo una de las producciones internacionales más vistas y vendidas en los últimos años, y que también estará disponible en Atresplayer Premum.

Basada en el drama japonés de Nippon TV Woman: my life for my children -de los mismos creadores que la serie Madre-, la gran acogida de Mujer ha sido global. Su relato ha traspasado fronteras, siendo vendida en más de 65 países con destacados resultados de audiencias, entre los que se encuentran territorios como Estados Unidos, México, Argentina o Brasil. Con varios galardones en su colección, la producción ha sido multipremiada, entre otros certámenes, en los Tokyo Drama Awards, y en los Premios Alt?n Kelebek, a mejor actriz y mejores actores infantiles.

Lea también: Michelle Jenner y Hugo Silva, juntos en Los hombres de Paco y también en La cocinera de Castamar

Özge Özpirinçci (Te amaré toda la vida), la gran protagonista, encandila con su portentosa interpretación en la piel de la viuda Bahar, en un reparto que cuenta actores como Caner Cindoruk, Bennu Y?ld?r?mlar, ?erif Erol, Seray Kaya, Gökçe Eyüpo?lu y Feyyaz Duman.

Con guion de Hande Altayl?, Mujer está dirigida por Merve Girgin Aytekin y Nadim Güç. Coproducida por Med Yap?m y MF Yap?m para Fox, esta producción de origen turco está distribuida internacionalmente por Calinos Entertainment. La ficción fue lo más visto del día durante todas sus emisiones en su país natal y fue la serie de mayor éxito de su canal durante el 2018.

Amor, secretos, traición... Las claves de Mujer

Mujer es una historia de superación, de fortaleza frente a los desafíos que a diario se presentan, de sacrificio por las personas que amamos, de amistad y ayuda. Es un drama emocional, centrado en el amor hacia la familia y la supervivencia frente a una pérdida de un ser querido.

Pero también es una historia de amor apasionado, de traición, de secretos inconfesables y de perdón. De cómo en momentos de verdadera necesidad, solo la ayuda de los más cercanos puede salvar a una persona del abismo.

La historia de Bahar asimismo centra la atención en otras mujeres: dejar atrás a los hijos para comenzar una nueva vida; la reflexión sobre la maternidad y el trabajo... La ficción destaca las experiencias auténticas y diversas que viven los personajes a medida que navegan por la vida, centrándose en la fuerza y el amor que deben encontrar dentro de sí mismos, y entre ellos, para poder salir adelante con sus familias.

Mujer habla de temas universales, de la solidaridad entre personas, entre hombres y mujeres, entre familiares y amigos. La única fuerza capaz de volverse a levantar cuando uno está hundido.

Así arranca la emotiva historia de Bahar

Bahar (Özge Özpirinçci) es una joven viuda con dos hijos que vive en un barrio muy pobre. Abandonada por su madre cuando era niña, y tras la muerte accidental de su marido Sarp (Caner Cindoruk), tiene que sacar adelante sola a su hija de 7 años, Nisan (Kübra Süzgün), y a Doruk (Ali Semi Sefil), de 4. Y en esta tarea le ayudan su joven vecina Ceyda (Gökçe Eyübo?lu), una mujer de mala reputación, pero de gran corazón, y amigas y compañeras de trabajo como Yeliz (Ayça Erturan), separada de su marido y encargada de criar a sus hijos sola.

Tras veinte años sin tener relación maternal y sumida en una situación económica asfixiante, Bahar vuelve a contactar con su madre Hatice (Bennu Y?ld?r?mlar), a la que culpa de abandono.

Bahar tendrá que hacer frente a los fantasmas del pasado y a su hermana, Sirin (Seray Kaya), una joven sin escrúpulos a la que no conocía y quien mantenía un vínculo muy especial con su difunto marido.

Cuando Bahar se entera de esta traición, el dolor de la pérdida se transforma en ira y su mundo se derrumba. Pero, hay muchos interrogantes en el camino... ¿realmente falleció su marido?