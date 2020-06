Series de HBO nuevas: todos los estrenos que llegan a España en julio de 2020 Ecoteuve.es 13:07 - 30/06/2020 0 Comentarios

La comedia española 'Por H o por B', entre los lanzamientos de la plataforma

Nuevas series en HBO para el mes de julio de 2020. La plataforma renueva su catálogo de ficción con estrenos que llegarán a lo largo de todo el mes, el primero de unas vacaciones que comienzan tras el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Entre todos los estrenos de series que llegarán a HBO en las próximas semanas hay un título español. Por H o por B se estrena el próximo 22 de julio. Está protagonizada por Marta Martín y Saida Benzal, que retoman los personajes a los que dieron vida en Pipas, un corto que estuvo nominado al Goya.

La producción está protagonizada por Hache y Belén, dos amigas de Parla que se reencuentran cuando ambas se mudan a uno de los barrios más modernos de Madrid: Malasaña. La comedia completa su reparto con nombres como los de Brays Efe, Itziar Castro, Javier Bódalo o Fernando Albizu, entre otros.

Prodigal Son (Temporada 1)

Estreno en HBO: 3 de julio

Malcolm Bright (Thomas Payne) es un psicólogo forense con amplios conocimientos sobre cómo funciona la mente de un asesino. Mal que le pese, esta fuente de sabiduría no solo la ha adquirido a través de su formación. En su tierna infancia descubrió que su padre era un asesino en serie que acabó con la vida de al menos 23 personas, por lo que desde muy pequeño se familiarizó con los cadáveres y con su modus operandi. Cuando su padre el doctor Martin Whitly (Michael Sheen) conocido como "el cirujano" fue detenido, Malcolm intentó continuar con su vida. Pero los fantasmas del pasado reaparecen cuando el departamento de policía de Nueva York le pide que colabore para detener a un nuevo asesino en serie que replica la forma de actuar de su padre. Ante este panorama, Malcolm deberá hacer uso no solo de sus conocimientos de criminología sino que tendrá que reencontrarse con su progenitor en prisión para que le ayude a descifrar la mente de este nuevo asesino. ¿Quién mejor que un psicópata para entender cómo funciona la cabeza de otro psicópata?

Trigonometry

Estreno en HBO: 3 de julio

La reputada chef Gemma y su novio paramédico Kieran viven juntos en el oeste de Londres encima de la cafetería de Gemma. Kieran y Gemma están locamente enamorados. Pero, desafortunadamente, el amor no puede pagar a los proveedores de café o un alquiler en Londres. La pareja casi no llegan a fin de mes, y sus turnos de trabajo los tienen como el perro y el gato. Para aliviar la presión económica deciden acoger a un inquiino. Aquí es cuando aparece Ray, un ex nadador sincronizado de clase mundial, cuya llegada en un coche lleno de equipaje comienza una historia de amor moderna que cambia sus vidas.

The Honourable Woman (Miniserie)

Estreno en HBO: 10 de Julio

Protagonizada por Maggie Gyllenhaal, ganadora de un Globo de Oro por esta interpretación. Nessa Stein es una prestigiosa empresaria de una compañía armamentística que dedica su tiempo a promover procesos de paz en Oriente Medio. Sin embargo, la Casa Blanca y el Servicio Secreto de Inteligencia la sitúan en el punto de mira y la ven obligada a involucrarse en una compleja trama política de escala internacional.

Dollface (Temporada 1)

Estreno en HBO: 17 de julio

Kat Dennings interpreta a una mujer joven que, después de ser abandonada por su novio de toda la vida, debe lidiar con su propia imaginación cuando literal y metafóricamente vuelve a entrar en el mundo de las mujeres, para reavivar las amistades que dejó. También protagonizada por Brenda Song, Shay Mitchell y Esther Povitsky.

Por H o por H (Temporada 1)

Estreno en HBO: 22 de julio

Con el madrileño barrio de Malasaña convertido en un personaje más, Por H o por B es una comedia protagonizada por Hache y Belén, dos amigas de Parla que se reencuentran cuando ambas se mudan a uno de los barrios más modernos de Madrid: Malasaña. El inevitable choque cultural entre los dos mundos dará lugar a una sucesión de catástrofes de divertidísimas proporciones. Una comedia en la que se dan la mano la amistad sin fisuras, la búsqueda de la identidad y el postureo más descarado.

Burning Bush (Miniserie)

Estreno en HBO: 23 de julio

Adaptación de la historia real de Jan Palach, un estudiante de Praga que se prendió fuego en señal de protesta contra la ocupación soviética en Checoslovaquia en 1969. Palach es hoy día un absoluto icono de la resistencia.

Metalocalypse (Temporadas 1 a 3)

Estreno en HBO: 24 de julio

Los Dethklok son la banda de 'heavy metal' más famosa del mundo y está formada por cinco miembros. Americans Nathan Explosion es el vocalista, William Murderface toca el bajo y Pickles, la batería, y por último, los guitarristas escandinavos Toki Wartooth y Skwisgaar Skwigelf completan el quinteto. Un icono del catálogo de [adult swim]

Room 104 (Temporada final)

Estreno en HBO: 25 de julio

Ambientada en una misma habitación, cada episodio de ROOM 104 cuenta la historia de los diferentes personajes ue van pasando por ella.