Fran Perea aterriza con 'Kosta' desde Finlandia: "Estoy muy reconciliado con mi época de 'Los Serrano" Marco Almodóvar 10:43 - 24/06/2020 | 10:43 - 23/06/20

ECOTEUVE.ES entrevista al actor por el estreno del thriller nórdico en Orange este jueves 25

"Es verdad que Orange no es referencia en series, pero somos los primeros en llegar"

"Hubo un momento que al volver a escuchar '1+1 son 7' se me ponían los pelos de punta"

Fran Perea está de estreno. Orange TV sigue creciendo con su catálogo de series y este jueves lanza Kosta, un thriller nórdico rodado entre España y Finlandia y producido por The Mediapro Studio y la cadena finlandesa YLE. El actor, convertido en una estrella de la televisión allí gracias a Los Serrano, vuelve a capitanear una ficción tras años sin hacerlo.

"Kosta viene a reafirmar la relación que mantengo con Finlandia", dice en palabras a ECOTEUVE.ES mediante videollamada. Coproducida por The Mediapro Studio, la productora MRP y la cadena pública finlandesa YLE, la serie parte de una serie de asesinatos en Fuengirola.

Kosta (The paradise) mezcla el castellano, el inglés y el finés: "Nos entendimos en inglés, pero chapurreo un poco de finés, es el idioma más complicado del mundo". Preguntado por su época de Los Serrano, Perea afirma que "está muy reconciliado" y que no le cuesta llevar encima la 'etiqueta'.

¿Cómo llega la serie Kosta a su vida?

La serie llega vía con una prueba como un proyecto de una coproducción España-Finlandia, y a mí me hizo mucha ilusión porque yo había tenido relación con ese país en otras ocasiones. Me lo tomé con muchas ganas desde el principio, desde que te mandan las separatas, haces luego las pruebas, conoces a la directora... ¡ y ya estás dentro!

Andrés Villanueva, su personaje, parece un hombre atormentado. ¿Cómo lo describiría y qué evolución tiene a lo largo de los episodios?

Andrés, efectivamente, es un tipo que cuando arranca la serie no entiende la vida y está en un momento bastante extremo el pobre. Poco a poco sí vamos a ir evolucionando y su trabajo lo va a sacar del agujero y verá la luz al final del túnel.

Kosta está grabado en castellano, inglés y finés. ¿Cómo fue la experiencia de hacer un rodaje tan internacional? No sé si entiende el idioma nórdico...

Vamos, ni papa... Es complicadísimo. Sé decir cuatro cosas porque mi personaje tiene cierto vínculo con Finlandia y chapurrea algo de finés. Al final la lengua en la que nos teníamos que entender era el inglés, y en ese sentido bien aunque no era nuestra lengua materna de nadie y todos tuvimos que hacer un esfuerzo. Ha sido muy interesante y un aprendizaje maravilloso.

La serie se estrena en Orange TV, una plataforma que por ahora no tiene tanto poder de alcance como Netflix o HBO. ¿Cree que en el futuro podría dar el salto a otra ventana?

No me vuelvo loco en darle vueltas porque son cosas que no dependen de mí. Es cierto que Orange no es una plataforma a la que la gente está acostumbrada a buscar series, pero también es verdad que somos de la primera hornada de ficciones junto a The Head. Al final, vale, sí, llegas a un lugar que es menos referencia en cuanto a series pero oye, somos los primeros en formar parte de eso.

Vamos a ver cuál es el futuro de Kosta, ya sabes que las series dan muchas vueltas. A mí lo que me gustaría es que lo viese el mayor número de personas posible. Estoy seguro de que desde Orange y Mediapro quieren lo mismo. Paso a paso.

Ahora resulta más complicado decir que una serie ha sido un éxito. ¿En qué se basa Fran Perea?

En que la gente la vea, y eso lleva a más temporadas. De momento Kosta se ha estrenado en Finlandia y ha sido todo un éxito. También la han lanzado en Dinamarca, Suecia, Noruega... ya va teniendo un buen recorrido y espero que en España también lo tenga para que haya una segunda entrega. Al final se trata de que alguien vea tu trabajo y le interese.

En Finlandia te convertiste en toda una estrella gracias a Los Serrano.

Con Los Serrano nos fue pasando eso, pero en muchos países. 'Oye, que en Italia... que en Serbia...'. Es verdad que en aquellos tiempos, que una serie traspasara las fronteras era una locura. Yo he ido allí a tocar allí conciertos y he seguido manteniendo el vínculo.

Kosta viene de alguna manera a reafirmar esta relación y espero que vengan más cosas en el futuro. Nos dedicamos a hacer experiencias, pero también tenemos que vivirlas nosotros, ¿no?

¿Qué es lo más surrealista que le pasó?

Llegar al aeropuerto y que te estén esperando con tu disco para que le firmes un autógrafo.

¿Qué recuerda de la etapa de Los Serrano?

Fueron tres años muy intensos de mi vida. Tengo muchos recuerdos. Mi vida cambió absolutamente cuando hice Los Serrano. En general tengo muy buenos recuerdos.

¿Le cansa que se le haya colgado la etiqueta 'el de Los Serrano' o el que cantaba 1+1 son 7? Porque ha hecho televisión, cine, teatro...

Hace poco escribí un libro que se llama Viaje a la palabra, y de alguna manera hago un recorrido por mi vida con las canciones que he compuesto e interpretado y lo que tú dices, he tenido épocas de mi vida que he hecho muchas otras cosas.

El sentarme a escribir acerca de lo que te ha ocurrido en la vida, de vivir un éxito tan fuerte con veintitantos años con Los Serrano, me sirvió para colocar muchas cosas, aunque hay algunas que no has terminado de colocar bien porque cuando vives algo así no te das cuenta de lo que te está ocurriendo.

Y la verdad es que estoy muy reconciliado con todo, incluso con las canciones. Había un momento que escuchaba 1+1 son 7 y se me ponían los pelos de punta. Es una canción que me dio mucho, aparte de que es un himno generacional. En general, de aquella época me quedo con lo bueno que me ha dado, que son muchas cosas, entre ellas que tú y yo estemos hablando ahora mismo de Kosta.

¿Le ha afectado la pandemia de coronavirus en alguno de sus proyectos?

Sí, me ha afectado bastante, pero como en la profesión ya estamos acostumbrados con la incertidumbre, de perdidos al río. Estaba haciendo la función Los profesionales en Las Noches de la Suite, iba a hacer un concierto más de Viaje a la palabra, y luego aparte tenía un proyecto para ir al festival de Almagro y también se me ha ido al traste. ¿Lo bueno? Que tengo todo el tiempo del mundo para promocionar Kosta y además estoy grabando la segunda temporada de El Vecino para Netflix.

Una última. ¿Qué ha hecho durante la cuarentena?

Yo la verdad que me he dedicado mucho a tocar y ensayar. Tengo la suerte que tengo el estudio en casa y la verdad es que me puedo pasar horas y horas con la guitarra. He intentado aprovechar el estar en casa porque normalmente no paro con las giras.