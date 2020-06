'Patria' desvela su fecha de estreno definitiva en HBO tras retrasarse por el coronavirus Ecoteuve.es 23/06/2020 - 12:38 0 Comentarios

La ficción de Aitor Gabilondo llegará el próximo otoño a la plataforma de pago

Patria, cuyo estreno fue cancelado el pasado mes de mayo por la crisis del coronavirus, ha anunciado este martes su fecha definitiva de lanzamiento en todos los territorios de HBO Europe y HBO América Latina, así como de EE.UU. La ficción llegará finalmente a la pequeña pantalla el próximo 27 de septiembre de 2020. Se lanzarán nuevos episodios semanalmente.

En Europa, la serie estará disponible en los 21 territorios en los que opera HBO Europe, incluido España. En Latinoamérica, se emitirá en HBO en 40 países y estará disponible en HBO Go.

En Estados Unidos estará disponible en HBO Now, HBO Go, HBO on Demand, HBO Latino, y otras plataformas de streaming en partnership. Los nuevos capítulos de Patria estarán disponibles de forma semanal.

Así es Patria, la serie española más esperada de HBO

Patria cuenta la historia del Paía Vasco durante tres décadas amenazado por el terrorismo separatista de ETA, a través de los ojos de dos familias divididas por la violencia.

La serie ha sido creada y escrita por Aitor Gabilondo, basada en la novela superventas homónima escrita por Fernando Aramburu y editada por Tusquets Editores, S.A. Ha sido dirigida por Félix Viscarret y Óscar Pedraza. Miguel Salvat, Steve Matthews y Antony Root son los productores ejecutivos de la serie por parte de HBO Europe. PATRIA ha sido producida por Alea Media para HBO Europe, con la participación de HBO Latin America.