Berto Romero pone punto y final a 'Mira lo que has hecho': "No quiero estirar el chicle y decepcionar" Adrián Ruiz 8:45 - 18/06/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a los protagonistas de la serie de Movistar+

Eva Ugarte: "Hay quien dice que somos los Alcántara de los millenials"

De los límites del humor: "Somos pesimistas, pero no hay signos para no serlo"

Movistar+ estrena este 18 de junio la tercera y última temporada de Mira lo que has hecho, serie creada por Berto Romero que el cómico protagoniza junto a Eva Ugarte. La plataforma incluirá cada jueves dos nuevos episodios en su servicio bajo demanda antes de que la ficción se despida para siempre tan solo dos años después de su lanzamiento.

"La gente que ha conectado con esta serie lo ha hecho a un nivel muy profundo. Es una serie que retrata mucho a una generación, que mira a la vida de tú a tú. Hay gente que ha conectado mucho y yo no quiero decepcionarles y estirar por estirar el chicle solo porque yo esté a gusto haciéndola", valora el humorista en palabras a ECOTEUVE.ES a la hora de explicar los motivos por los que ha decidido poner tan pronto el punto y final a la ficción. "Hay que ser honestos. La historia está bien así y no hay que estirarla más. Lo primero es el respeto al espectador", admite.

Lea también: Andreu Buenafuente y las lecciones televisivas del coronavirus: "Sin herramientas, somos más sinceros"

El retrato generacional que hace la serie, haciendo de la cotidianidad un arte, ha dado lugar a que, salvando las distancias, algunos comparen Mira lo que has hecho con Cuéntame cómo pasó: "Desde la primera temporada, nos ha llegado algún comentario tipo: 'Sois los Alcántara de los millenials' pero yo creo que son series muy diferentes. Sí es una serie que habla de estos tiempos, de la crianza y que refleja lo que está pasando en el ahora, pero no es una serie que cuente la historia [...] Es otro laberinto", explica Eva Ugarte.

<p><p>

El "pesimismo" de Berto con los medios y los límites del humor

Berto Romero coge el manido debate sobre los límites del humor y se moja con él, dándole peso y convirtiéndolo en la trama principal de la última tanda de capítulos. Todo ello, con una lección final bastante derrotista. ¿Es la sensación que querían transmitir? "Los personajes tienen la sensación de que el sistema es una máquina que va sola y que tritura carne. Eso enlaza con la primera secuencia de la temporada. Hay un frente de batalla que no ves, pero del que van cayendo muertos. Es un poco lo que me pasa luego en el plató de televisión", empieza argumentado el catalán.

"Es un poco pesimista, pero tampoco creo que haya muchos signos para no serlo. Los medios de comunicación son un caballo desbocado que no atiende a razones. Luego al final la serie no es pesimista, porque vuelve la mirada a la familia y encuentra ahí un remanso de paz", destaca Berto Romero antes de lanzar una reflexión prudente sobre la gran crisis provocada por el coronavirus.

"Yo soy muy esquizofrénico: mi fondo es muy luminoso y confío en que las cosas van a ir bien, pero soy observador, como buen cómico, y cada vez parece que me dejan menos ganchos a los que agarrarme. Estoy como todos, a verlas venir", concluye.