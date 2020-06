María Almudéver ('Benidorm'): "No es un drama que te digan 'no' en un casting; la clave es no desanimarte" Marco Almodóvar 10:00 - 14/06/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista con la protagonista de la nueva serie de Atresmedia

María Almudéver dice que la clave en la interpretación es no rendirse jamás. La actriz valenciana nunca lo hizo y el destino le regaló a Candy, la protagonista de Benidorm, la nueva apuesta por la comedia de Atresmedia que llegó el domingo pasado a Atresmedia Premium.

"Es un trozo de pan que se junta con otro trozo de pan", dice de su personaje, que se enamorará de Xabi (Antonio Pagudo) tras usurpar la identidad del amor de la infancia de este notario vasco. "Él le empieza a tratar de una forma que no está acostumbrada".

María cuenta a ECOTEUVE.ES que llegó al casting muy tranquila porque se había llevado varios 'no' en aquellos meses. "Esto es parte de la profesión, no es un drama. Hay que tener los pies en el suelo en ese aspecto", asegura.

Lea también: Crítica de 'Benidorm', lo nuevo de Atresmedia: una comedia mucho más íntima para huir de 'Allí abajo'

¿Cómo llega Benidorm a sus manos?

Benidorm llega por un casting. Paula Cámara, la jefa de casting, llamó a mi representante y nada, me presenté muy tranquila porque había hecho bastantes pruebas los últimos meses, pero me habían dicho que 'no' todo el rato, algo que es normal en este trabajo.

La suerte que tuve en este caso es que hubo una conexión inmediata con los directores Jacobo Martos y Miguel Conde. Salí del casting muy contenta y con muy buen rollo y al mes me llamaron para decirme que estaba dentro.

¿Hizo la prueba con Antonio Pagudo?

No, no. De hecho, hasta que no me confirmaron que formaba parte de la serie, yo no sabía qué actor iba hacer de Xabi. Con el único que coincidí fue con Andoni [Agirregomezkorta].

Después de varios 'noes', protagonizar una serie de ámbito nacional será un subidón, ¿no?

Sí, pero esto es parte de la profesión, no es un drama. Hay que tener los pies en el suelo en ese aspecto. Hay muchísimas cosas a tu alrededor que condicionan el que tú estés o no: cómo es el protagonista, cómo se lo imagina el guionista, si coincides físicamente.

La clave es no desanimarte, en tener claro quién eres, lo qué puedes ofrecer y no rendirte. Es una carrera de fondo. No llega el que va más rápido, sino el que aguanta porque ves a muchísimos compañeros, incluso cuando estás estudiando, caer por el camino.

¿Cómo es Candy?

Candy es un pedazo de pan que se junta con otro trozo de pan que es Xabi y claro, a partir de ahí, solo pueden pasar cosas bonitas. Lo que empieza como un enredo y un timo se va transformando y también ocurre eso con ella a manera interna.

Es una chica que trabaja en un club de pool-dance y está con su pareja Toni [Pablo Derqui] y tiene un hijo de una relación anterior. Son dos buscavidas que van trapicheando como pueden. Ella, que usurpa a María Miranda, se encuentra con que Xabi le empieza a tratar de manera distinta a lo que está acostumbrada.

El coronavirus afectó al rodaje de la serie. ¿Cómo recuerda esos momentos, me imagino que de incertidumbre?

Fue un momento caótico, pero tuvimos la suerte de acabar los ocho capítulos de la primera temporada. Acabamos de rodar el 10 o 11 de marzo, hicimos una comida de despedida y yo llegué a casa un miércoles, el jueves tenía una prueba de vestuario para otro trabajo y el viernes me llamaron para decirme que todo se suspendía.

La cadena tiene confianza en la serie y todo apunta a que se renueve por una segunda temporada...

Yo espero que cuando todo esto se normalice, podamos volver a grabar. Claro que sí. No sé cómo serán las condiciones, para mí es una incógnita. Es una situación muy extraña sinceramente.

¿Cómo ha llevado la cuarentena a nivel personal?

Me he visto las 275.000 series que no me dio tiempo a ver durante el rodaje de Benidorm, he leído también muchos libros, he disfrutado de mi perro y de mí misma. Y mirar al techo, que de vez en cuando tampoco está mal.