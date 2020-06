"Me llegó el guion y dije: 'guau": así se enfrentó Alba Flores a su increíble escena en el final de 'Vis a vis' Adrián Ruiz 8:41 - 9/06/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la actriz, que ha vuelto a la piel de Saray en el adiós de 'El Oasis'

"Quería que todas las emociones y pensamientos de Saray me salieran por las extremidades"

"A Zulema había que darle un final, o la matas o la serie no se acaba jamás"

Vis a vis ya es historia. La serie, que empezó su andadura en Antena 3 hace ya cinco años, se ha despedido para siempre este lunes con la emisión del último episodio de El Oasis, spin-off con el que Fox ha querido poner punto y final a la historia de Maca y Zulema que comenzó en la cárcel de Cruz del Sur.

¡ATENCIÓN! Esta noticia contiene spoilers del final de Vis a vis: El Oasis. Lea bajo su responsabilidad.

En el esperado desenlace, Zulema decidió frenar su huída de los narcos mexicanos para postrarse ante ellos y así facilitar que Maca (y el bebé que espera) lograra llegar hasta el helicóptero con el que pondría rumbo a su nueva vida. El personaje interpretado por Najwa Nimri, sabedor de la enfermedad terminal que padecía, fue acribillado a tiros por los villanos después de que se negara a morir en la cama de un hospital. "No lo hago por ti, lo hago por mí", aseguró Zulema -en una verdad a medias- en su agridulce adiós a su compañera de batallas.

Desde que supo que este era el final de la ficción, Alba Flores se puso en contacto con el equipo de Vis a vis para pedirles que le incluyeran una escena con la que decir adiós a su gran amiga dentro de la prisión. "Un día me contó Najwa: '¿Sabes que muero?' Y dije: 'Hostias. ¿Y qué pasa con Saray?' Me dio un resorte visceral y le dije que me tenía que despedir de su personaje de alguna manera. Le dije: 'Sin Saray no te puedes morir", empieza recordando la actriz en palabras a ECOTEUVE.ES.

"Ahí es cuando hablé con los guionistas y la directora y les comenté mis inquietudes y mi disposición a participar en la serie, si ellos querían. Hay algo que encajaba en el hecho de que fuera Saray la que se despidiese de Zulema", explica Flores, que interpreta una de las escenas más emotivas del capítulo final. En ella, Saray llega al cementerio, coincidiendo con el inspector Castillo, que pide a los operarios que vuelvan a sacar el cuerpo de Zulema de su nicho para comprobar que efectivamente estaba muerta.

La increíble escena de Alba Flores en el final de Vis a vis

En ese momento, Saray comienza a bailar una pieza de flamenco bajo un manto de lluvia con una coreografía para la que la intérprete se estuvo preparando varios meses. "Me llegó el guion y dije: "Guau", recuerda Flores. "Yo quería volver y quería despedirme, pero no me esperaba otro reto más en esta serie. Parece que estos guionistas me ponen siempre el reto de hacer cosas en las que la expresividad se manifiesta de una forma poco habitual. Lo acepté porque me apetecía. A mí me gusta mucho la danza, como todos los tipos de arte. Es muy valiosa la expresividad que nos da la danza y poner las cosas en el cuerpo", declara.

Para prepararse, Alba Flores se puso en contacto con Carlos Moya, un bailaor de flamenco y danza española especializado en el movimiento expresivo: "Aposté por eso y estuve periódicamente yendo a trabajar con él. Porque lo que a mí me interesaba no es que Saray bailase bien o mal, me daba igual. El personaje no tiene por qué saber bailar. Quería que todo lo que necesitaba expresar, las emociones y pensamientos del personaje, lo pudiera expresar con el cuerpo. Estaba totalmente metida en eso, en que me saliera por las extremidades. Ha sido un proceso superbonito", valora.

"A Zulema había que darle un final"

Alba Flores se muestra satisfecha con el final de la serie y asegura que precisamente este desenlace fue el que hizo que quisiera participar: "A Zulema había que darle un final. Es tan ocurrente e impredecible, que o la matas, o la serie no se acababa jamás, porque siempre se podría inventar algo más", comienza opinando.

"Yo creo que realmente seguir estirándola no tendría mucho sentido. Y si se ha hecho una quinta, es porque había una trama que se había quedado en el aire. Tiene sentido ponerle la puntilla y para eso, había que matar a Zulema", concluye la actriz, que ha cerrado hoy una etapa después de que en apenas dos meses concluyera su camino en Vis a Vis y La Casa de Papel, los dos proyectos que la han catapultado a la primera línea de la ficción televisiva mundial.