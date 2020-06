Mary Pat Gleason, secundaria de lujo en 'Friends' y 'Cosas de casa', muere a los 70 años Ecoteuve.es 5/06/2020 - 11:55 0 Comentarios

Gleeson fue durante décadas una de las actrices más recurrentes en las ficciones más conocidas de Hollywood

Participó hasta en 140 títulos de series tan conocidas mundialmente como Friends, Cómo defender a un asesino, Padres forzosos, Juzgado de guardia, Primos lejanos, Salvados por la campana, Cosas de casa, Se ha escrito un crimen, Blossom, Urgencias, Malcolm, Sexo en Nueva York, Navy, Bones, Hawaii 5.0, Shameless, The Blacklist, Will Grace, Mom, Mujeres desesperadas, etc.

La conocida actriz Mary Pat Gleason falleció el martes 2 de junio, con 70 años de edad. La causa fue un cáncer contra el que luchó hasta el final: "Fue una luchadora hasta el final", ha destacado su representante en declaraciones a la norteamericana Variety.

Gleason empezó a labrarse un nombre en la pequeña pantalla en 1982, con una aparición en la serie Texas. Ya en 1986, ganó un Emmy -como guionista- de la novela radiofónica The Guiding Light, en cuya adaptación televisiva también interpretó el papel de Jane Horgan.

Más de 140 series, muy prolífica

Otros de sus inolvidables papeles como recurrente de lujo fueron en series como Friends (hacía de enfermera borde que se negaba a atender a Ross tras un accidente viendo el partido de los NY Rangers), Sexo en Nueva York, Mujeres desesperadas, Padres forzosos, Juzgado de guardia, Primos lejanos, Salvados por la campana, Se ha escrito un crimen,Blossom, Urgencias, Malcolm, Navy, Bones, Hawaii 5.0, Shameless, The Blacklist, Cómo defender a un asesino y Will Grace, entre muchas otras.

Últimamente, Mary Pat Gleason participó, sobre todo, en la sitcom Mom, donde daba vida a Mary, miembro de Alcohólicos Anónimos a la que Bonny (Allison Janney) siempre interrumpía. En el cine, también apareció en películas que marcaron una época, como la inolvidable Instinto básico.