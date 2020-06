Antonio Pagudo explica su salida de 'LQSA': "Nos cambiaron las condiciones y no llegamos a un acuerdo" Marco Almodóvar 11:07 - 3/06/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con el actor, que da su versión sobre su marcha de la comedia de Telecinco

"Yo no quería hacer otras cosas", dice el actor, que aclara que "no fue por dinero"

"Me hubiera encantado otro tipo de salida, quería acompañar a mi personaje hasta el final"

Hace poco más de un año, en enero de 2019, los fans de La que se avecina se llevaron un tremendo disgusto al saber que Javier Maroto, uno de los vecinos más queridos de Montepinar, abandonaba la serie después de once temporadas. Lo que trascendió por entonces es que el actor decidió a última hora no renovar su contrato con Contubernio, la productora, provocando que el rodaje de la primera tanda de episodios de la T12 se retrasara.

Aprovechando la presentación de El pueblo a los medios en el mes de mayo, ECOTEUVE.ES preguntó por este asunto a Alberto Caballero, que optó por no entrar en detalles y ser comedido: "Fue una marcha de última hora. Es un tema delicado. La gente entra, sale. Es la vida. Pero, ¿dónde hay que firmar para que un actor firme por un proyecto que dure once temporadas?.

Ya en octubre, Atresmedia comunicó que Antonio Pagudo protagonizaría junto a María Almudéver Benidorm, su nueva comedia bajo el sello de los creadores de la exitosa Allí abajo. Todo fue tan rápido, que a finales de noviembre el equipo empezó a grabar los ocho capítulos de la primera temporada en la capital de la Costa Blanca.

Por esas mismas fechas, Telecinco organizó una rueda de prensa por el estreno de la última tanda de episodios de la T11, que suponía la despedida de Javier Maroto. En esa ocasión, Caballero se extendió un poco más. "Fue un poco putada porque teníamos los capítulos escritos", declaró para añadir que "lo bueno es que el final de temporada te dejaba un final guay para justificar en la siguiente, la salida del personaje".

El último episodio de la úndecima temporada reflejó esto mismo: la trama de Javi y Lola (Macarena Gómez) se cierra buscando una tercera persona para continuar su historia de poliamor, después de dejar a Martina (María Hervás). La trama, por tanto, quedó totalmente abierta para desconcierto de los espectadores que denunciaron un "final indigno". Pero tenía explicación.

"Lo que teníamos escrito no era una despedida. Si días antes de empezar a grabar se te cae un personaje, tienes que tirar lo que tienes escrito", nos dijo Caballero en una nueva entrevista, en enero de 2020. "Lo tuvimos que apañar. La historia más o menos cuadra y tenemos la ventaja de que al final sacamos partido".

Con el estreno de la primera parte de la temporada número 12 en Amazon Prime Video, hemos podido ver cómo se las ingeniaron los guionistas para resolver la salida de Pagudo: Javi desaparece totalmente del mapa al dejar por Whatsapp a Lola porque se ha enamorado de Martina.

Antonio Pagudo: "Yo quería acompañar a Javier Maroto hasta el final"

Ahora, con el lanzamiento de Benidorm en Atresplayer Premium, ECOTEUVE.ES ha tenido la oportunidad de hablar con Antonio Pagudo y preguntarle por su marcha de LQSA. "Mi salida fue precipitada en el sentido que cambiaron las condiciones del contrato que tenía actualmente", cuenta. "Iniciamos un proceso de negociación, al que no llegamos a un acuerdo".

"No fue una propuesta que viniera de mi parte, ni siquiera tema de dinero ni artístico. Era una forma de hacer las cosas que, justo antes de arrancar la temporada, nos sorprendieron con esos cambios y bueno, eso fue lo que sucedió", continúa.

Pagudo, además, reconoce que "me colocaron en una situación en la que la gente, incluso los compañeros, me decían que sí quería cambiar, que si quería hacer otras cosas... No, yo no quería hacer otras cosas, termino haciendo estas cosas [Benidorm], pero no fue el motivo".

"A mí me hubiera encantado otro tipo de salida, pero no ha sido cosa mía. Nunca fue mi intención. Siempre que hablábamos yo quería acompañar a mi personaje hasta el final, darle un final de otra forma", asegura añadiendo que ya había "oído por compañeros" que una de las opciones para explicar su marcha era la opción de irse con Martina: "Es lo más sencillo".

Por último, preguntado sobre el fin de ciclo que puede tener LQSA ("Sacaremos las hachas en julio y destruiremos el decorado de Montepinar"), Pagudo dice que "la situación de que se acababa la he vivido muchos años": "Hemos visto tramas en las que el edificio se derrumbaba. Cuando arrancamos, no se sabía si iba a continuar, luego ya vino FDF y fue el repunte".

"Creo que ellos tienen ganas ya de hacer cosas diferentes, de hecho arrancaron con El pueblo, que les ha ido genial y han cambiado de aires. Una serie que tiene doce años tiene mucho peso, las repeticiones hacen que, de alguna forma, estemos en el hogar de la gente", cuenta. "Supongo que intentarán una buena forma de reinventarse para poder continuar con ella, por lo menos, seguir con el mismo estilo, la forma de contar".