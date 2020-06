"Porque le dará pasta": Paz Padilla y Pablo Chiapella, 'pillados' sin saber que continuaban en directo Ecoteuve.es 14:37 - 1/06/2020 0 Comentarios

Los actores aprovechan un parón las grabaciones de 'LQSA' para saludar a sus seguidores

Paz Padilla y Pablo Chiapella aprovecharon un descanso en las grabaciones de la última parte de la temporada 12 de La que se avecina, la que se supone que será la última, para hacer un directo desde el Instagram de la actriz que da vida a Chusa en la comedia.

Con su mascarilla, los dos montepinarianos quisieron hacer un escueto y simpático saludo a sus fans. Pero lo 'gracioso' llegó cuando creyeron que ya no estaban retransmitiendo y Paz recomendó a Pablo que tuviera un mayor feedback con sus seguidores: "Con que tú hagas esto... tonterías: estoy en el supermercado, voy al parque, no sé qué no sé cuánto...".

Lea también: ¿Por qué la temporada 12 de 'La que se avecina' se estrena en Amazon Prime Video y cuándo se verá en Telecinco?

"¿Tú no has visto a la Vanesa? ¿Por qué esta Vanesa todo el día con esto?", llega a decir inmediatamente después en clara referencia a su compañera en LQSA Vanesa Romero, que compagina su trabajo de actriz con la labor de influencer: tiene más de un millón de seguidores y es imagen de varias marcas.

"Porque le dará pasta también, ¿no?", responde el actor que da vida a Amador en la serie abriendo el 'melón' de la monetización de las redes, algo conocido por todos. De esta forma finalizaba, ahora sí, el directo que a la hora de publicación de este artículo continúa colgado en la cuenta personal de la también presentadora de Sálvame.