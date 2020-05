¿Por qué la temporada 12 de 'La que se avecina' se estrena en Amazon Prime Video y cuándo se verá en Telecinco? Ecoteuve.es 10:09 - 29/05/2020 | 12:14 - 29/05/20 0 Comentarios

La primera parte de la tanda está disponible en la plataforma desde este viernes 29

Hace unos días Alberto Caballero soltó el bombazo al anunciar que lo nuevo de La que se avecina llegaría a Amazon Prime Video antes que a Telecinco: los primeros ocho capítulos de esta entrega, que podría ser la última, aterrizan este viernes 29 en la plataforma, en la que, por cierto, están disponibles todas las temporadas.

La nueva estrategia pudo coger por sorpresa a la mayoría de espectadores de la comedia, pero lo cierto es que el cambio de estrategia era esperado al ver que la ficción en abierto tenía los días contados, como ya analizamos. Y es que, pese a que LQSA sigue teniendo buena acogida y los últimos capítulos de la T11 lideraron, sus medias de audiencia bajaron del 20%.

A esto se añade el acuerdo que firmaron hace unos meses Mediaset y Amazon Prime Video para que las series de la cadena generalista se vieran primero en la plataforma. Sin embargo, en ese momento solo se habló de seis títulos: Caronte, Madres, la segunda temporada de Señoras del (h)AMPA, De la vida al plato y el documental La familia del baloncesto español. Y también se incluyó la segunda entrega de El Pueblo.

El grupo, en cambio, dejó la puerta abierta a que La que se avecina hiciera lo mismo. "No te digo que no", contestó entonces Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset. Ahora, con el acuerdo cerrado, Telecinco no podrá estrenar los episodios de LQSA antes de cinco meses.

Hace unos meses, Alberto Caballero no descartó que el futuro de la comedia más vista de la televisión pasara por una plataforma, aunque opinó que "debía morir en el abierto": "No sería la primera vez que una serie que ha estado en abierto recala en una plataforma. Amazon podría estar interesada".

'LQSA' graba ahora la segunda parte de la temporada 12

Mientras que Amazon estrena la primera parte de la temporada 12, los actores han vuelto a retomar las grabaciones de los últimos ocho episodios que forman la segunda mitad. Al terminar, será "momento para hacer balance", puesto que en un principio se dijo que la ficción acabaría para siempre pero después se han valorado otras alternativas, desde la idea de una "mudanza" a los "spin offs".

"Hay que ver cómo responde el inicio de la T12, que esté la gente a gusto. Si todo coincide, tiraremos adelante y, si no, hay un montón de proyectos", afirmó el 'padre' de la serie a este medio. Por cierto, en estos nuevos episodios ya no está Antonio Pagudo, cuya salida fue "una putada", en palabras de Caballero.

"Sacaremos los hachas y destruiremos los decorados de Montepinar"

Lo que es seguro es que la serie dejará sí o sí Montepinar: "En julio, sacaremos unas hachas, destruiremos el decorado, grabaremos un vídeo conmemorativo y ya veremos luego qué hacemos", señaló.

Recordemos también que la marcha del equipo actual plató se debe a las discrepancias entre la productora y los estudios de grabación de Kulteperalia, propiedad de José Luis Moreno, tío de Caballero: "No hemos llegado a un acuerdo con los propietarios de los platós", afirmó en mayo de 2019.

"No sé puede trasladar un decorado inmenso, que tiene doce años y que ya está para el arrastre. Es una cuestión puramente logística". De ahí que lo de las hachas sea algo real. El decorado de Montepinar desaparecerá.

