Los estrenos de series de Netflix en junio de 2020: todas las novedades que llegan Ecoteuve.es 17:01 - 28/05/2020 0 Comentarios

La temporada final de 'Por 13 razones' o la segunda de 'The Politician', entre otras

Netflix arranca junio con el estreno de nuevas series que irán apareciendo en el catálogo de la plataforma durante las próximas semanas. Una de las primeras será Por 13 razones, que vuelve con su cuarta y última temporada después de haberse convertido en uno de los títulos más populares (y polémicos) de la compañía cuando se estrenó hace unos años.

Pero Netflix tiene más novedades en junio. El 2 de junio se emitirá el episodio final de Fuller House. Más tarde, el día 19, llega lo nuevo de The Sinner y esa misma fecha es la elegida por la plataforma para lanzar otro platos fuertes del mes: la segunda temporada de The Politician.



Los espectadores de Netflix que busquen series nacionales tendrán que esperar a julio para ver el final de Las chicas del cable. La serie, que se convirtió en en primer proyecto español de la plataforma, se despedirá para siempre con cinco últimos capítulos.

Stromberg (Temporadas1-2)

Estreno en Netflix: 1 de junio

Fuller House (Episodio Final)

Estreno en Netflix: 2 de junio

Las aventuras de la familia Tanner continúan. DJ Tanner-Fuller comparte casa con su hermana Stephanie y su amiga Kimmy, que la ayudarán a criar a sus tres hijos.

Frank Elstner: Última pregunta

Estreno en Netflix: 5 de junio

Por 13 razones (Temporada 4)

Estreno en Netflix: 5 de junio

En la temporada final de la serie, los alumnos de último curso del Instituto Liberty se preparan para la graduación. Pero, antes de despedirse, tendrán que guardar un peligroso secreto y enfrentarse a decisiones dolorosas que podrían cambiar sus vidas para siempre.

Queer Eye (Temporada 5)

Estreno en Netflix: 5 de junio

Deadwind (Temporada 2)

Estreno en Netflix: 6 de junio

F is for Family (Temporada 4)

Estreno en Netflix: 12 de junio

El humorista Bill Burr y Michael Price, galardonado con un Emmy, presentan "F is for Family" todo un viaje a los años setenta, cuando no existían la corrección política ni los padres superprotectores y se podía fumar en todas partes. La versión en inglés cuenta con las voces de Bill Burr, Laura Dern, Justin Long y Sam Rockwell, entre otros famosos.

De cita en cita (Temporada 2)

Estreno en Netflix: 12 de junio

Historia de un crimen: la búsqueda

Estreno en Netflix: 12 de junio

Bosque Adentro

Estreno en Netflix: 12 de junio

Marcella (Temporada 3)

Estreno en Netflix: 14 de junio

Marlon (Temporada 2)

Estreno en Netflix: 14 de junio

Sr. Iglesias (Parte 2)

Estreno en Netflix: 17 de junio

La Orden (Temporada 2)

Estreno en Netflix: 18 de junio

The Sinner: Jamie

Estreno en Netflix: 19 de junio

Coisa mais linda (Temporada 2)

Estreno en Netflix: 19 de junio

Malu sigue siendo la mujer decidida, madre entregada y fiel amiga de la primera temporada. Sin embargo, ahora tiene una fuerza arrolladora, impulsada por un trauma que redobló su fortaleza y la ha convertido en una persona desinhibida, sin excusas ni reservas. Thereza decide dedicar su vida a cuidar de su familia y de su hogar, pero pronto se da cuenta de que echa de menos otro tipo de realización: el trabajo (esta vez en una cadena de radio). Antes de casarse, Adélia piensa mucho en su infancia y en su padre, Duque. Quiere empezar de cero con Capitão y seguir adelante con su vida. Entretanto, su hermana Ivone pasa de típica adolescente a brillante aspirante a actriz que, con la ayuda de Malu, tendrá la oportunidad de demostrar sus habilidades a una industria dominada por los hombres.

The Politician (Temporada 2)

Estreno en Netflix: 19 de junio

Payton Hobart (Ben Platt) lucha por desbancar a Dede Standish (Judith Light) en la carrera por el Senado del estado de Nueva York. Siendo la titular del cargo durante tanto tiempo, además de la admirada líder del grupo mayoritario del Senado, y con la ayuda de su pragmática jefa de gabinete, Hadassah Gold (Bette Midler), se suponía que la reelección de Dede iba a ser un mero trámite. Pero Payton —que ve en este desafío su siguiente paso en pos de la presidencia— debe decidir qué clase de político aspira a ser para triunfar, incluso si eso implica airear secretos, mentiras y un trío. Entretanto, la madre de Payton, Georgina Hobart (Gwyneth Paltrow), toma una decisión trascendental que amenaza con eclipsarle y echar por tierra todo lo que intenta conseguir. Pero si Payton pretende estar por encima del mero politiqueo y alcanzar el éxito sin comprometer su autenticidad, deberá encontrar una voz propia y reforzar su mensaje político para inspirar y emocionar a los votantes. Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan son los creadores de The Politician, un atisbo cómico y satírico a lo que hace falta para llegar a ser político.

Dark (Temporada 3)

Estreno en Netflix: 27 de junio