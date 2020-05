Todas las series nuevas que HBO estrena en junio de 2020 en España Ecoteuve.es 13:15 - 28/05/2020 0 Comentarios

La plataforma estrena 'En casa', 'Los originales' y 'Las Luminarias', entre otras

HBO arranca el mes de junio de 2020 con nuevos estrenos y series que regresan a su catálogo. Uno de los nuevos títulos de la plataforma es En casa (3 de junio), una serie española en la que los directores Leticia Dolera, Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz, Carlos Marqués-Marcet y Elena Martín aceptaron el reto de grabar un capítulo propio en confinamiento.

Pero hay más series nuevas que llegan a HBO a lo largo del mes de junio. La plataforma también estrena Los Originales, el spin-off de Crónicas vampíricas que completa la saga. Trackers, repleta de acción, misterio y crimen organizado, y Podría destruirte, de Michaela Coel, son otras de las novedades de HBO.

Las Luminarias, el bestseller de Eleanor Catton, la autora más joven en recibir el premio Man Booker, llega a la pequeña pantalla en una adaptación protagonizada por Eva Green, Eve Hewson y Himesh Patel. Además, HBO acoge la última creación de Marc Cherry, director de Mujeres desesperadas, que lanza su nueva producción: Por qué matan las mujeres está protagonizada por Lucy Liu, Ginnifer Goodwin y Kirby Howell-Baptiste.

En casa (Miniserie)

Estreno en HBO: 3 de junio

Serie antológica de HBO España en la que los directores de cine Leticia Dolera, Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz, Carlos Marqués-Marcet y Elena Martín aceptaron el reto de grabar un capítulo propio en confinamiento, siguiendo las más estrictas normas del estado de alarma, tan sólo con un móvil, algunos accesorios y en tiempo récord.

Youtube Video

Los originales (Serie completa)

Estreno en HBO: 5 de junio

Klaus regresa a New Orleans y se reencuentra con su diabólico y antiguo protegido Marcel. Mientras tanto, Camille, una estudiante de psicología, despierta el interés de Klaus. Spin-off de 'Crónicas vampíricas' que complementa la historia de los vampiros más famosos de la televisión actual.

NTSF:SD:SUV:: (Temporada 1)

Estreno en HBO: 5 de junio

¿Nunca olvides? El terrorismo no lo ha hecho, y tampoco lo hará el NTSF: SD: SUV. En un mundo donde la amenaza está a la vuelta de la esquina y la Seguridad Nacional no parece muy segura, los ciudadanos de San Diego no pueden darse el lujo de no confiar en el NTSF. Una descacharrante parodia de las series procedimentales y de acción con el sello [adult swim].

Youtube Video

Trackers (Nueva serie)

Estreno en HBO: 6 de junio

Adaptación de la novela negra del aclamado autor Deon Meyer. Filmada enteramente en Sudáfrica, entrelaza hábilmente tres tramas en un sofisticado thriller lleno de acción que por todo el país, que se encuentran de forma explosiva en una conspiración violenta en Ciudad del Cabo. Crimen organizado, contrabando de diamantes, seguridad nacional, rinocerontes negros, la CIA y un complot terrorista internacional.

Youtube Video

Podría destruirte (Nueva serie)

Estreno en HBO: 8 de Junio

Protagonizada por Michaela Coel, ésta es una serie intrépida, honesta y provocativa que explora la cuestión del consentimiento sexual en la vida contemporánea y cómo, en el nuevo panorama de citas y relaciones, hacemos distinción entre liberación y explotación.

Youtube Video

Verónica Mars (Temporada 4)

Estreno en HBO: 12 de Junio

Perry Mason (Nueva serie)



Estreno en HBO: 22 de Junio

1931, Los Ángeles. Mientras el resto del país lidia con la Gran Depresión, ¡la ciudad está en auge! ¡Petróleo! ¡Juegos olímpicos! ¡Cine sonoro! ¡Fervor evangélico! Y un secuestro infantil que sale muy, muy mal. Basada en los personajes creados por el autor Erle Stanley Gardner, esta serie sigue los orígenes del abogado de defensa criminal más legendario de la ficción estadounidense, Perry Mason. Cuando el caso de la década llama a su puerta, la incesante búsqueda de la verdad por parte de Mason desvela una ciudad fracturada y, tal vez, una forma de redención para él mismo.

Youtube Video

Las Luminarias (Nueva serie)

Estreno en HBO: 22 de Junio

La historia comienza en 1865. Anna Wetherell (Eve Hewson) ha viajado a Nueva Zelanda para forjarse una nueva vida. El último día de su viaje, un primer encuentro romántico con el radiante Emery Staines (Himesh Patel) la llena de grandes expectativas sobre lo que le espera. Pero la intrigante adivina Lydia Wells (Eva Green) tiene otras ideas para Anna y pone una trampa para asegurarse de que la cita planificada entre los jóvenes amantes nunca tenga lugar.

Youtube Video

Three Busy Debras (Temporada 1)

Estreno en HBO: 25 de Junio

Debra, Debra y Debra son tres amas de casa enajenadas que viven en Lemoncurd, Connecticut, un suburbio rico que existe en una realidad paralela a la del resto del mundo. Estrenada el pasado mes de Marzo en Estados Unidos, es la última gran comedia con sello [adult swim] que llega con gran éxito de crítica.

Youtube Video

Por qué matan las mujeres (Temporada 1)

Estreno en HBO: 26 de junio

Comedia negra creada por Marc Cherry (Creador de Mujeres desesperadas o Criadas y malvadas) que detalla la vida de tres mujeres que viven en tres décadas diferentes: una ama de casa en los años 60, una socialité en los años 80 y una abogada en 2019, que lidian, cada una de ellas, con la infidelidad en sus matrimonios. La serie pone el foco en cómo los roles de las mujeres han cambiado con los años, pero cómo su reacción a la traición... sigue siendo igual.

Youtube Video

El asesino sin rostro (Nueva serie)

Estreno en HBO: 29 de junio

Aterrorizó a California en los años setenta y ochenta, el asesino de Golden State es responsable de 50 violaciones con allanamiento de morada y 12 asesinatos. Esta serie da voz a las supervivientes y sus familias, documentando una época en la que los delitos sexuales a menudo eran descartados o se ocultaban por vergüenza. Una oportuna investigación sobre nuestra macabra fascinanción con el true crime y una historia que advierte sobre el atractivo encanto de la adicción, una reflexión fascinante sobre la obsesión y la pérdida, que narra el inexorable camino de un misterioso asesino y la feroz determinaciónde una mujer para sacar el caso a la luz.