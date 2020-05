Netflix confirma los actores que no seguirán en la cuarta temporada de 'Élite'

Netflix ha confirmado la revolución total en el elenco de actores de Élite de la que tanto se hablaba desde hace meses y que el final de la tercera temporada de la serie creada por Darío Madrona y Carlos Montero puso de manifiesto.

La ficción ha despedido a Danna Paola, Ester Expósito, Álvaro Rico, Mina El Hammani y Jorge López a través de un vídeo publicado en redes sociales bajo el comentario de "Ve el Behind the scenes".

Esto quiere decir que, de cara a una cuarta temporada (que Netflix aun no lo ha hecho oficial), sus personajes no seguirán, pero sí entrarán otros nuevos. De la misma forma, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Omar Ayuso, Arón Piper y Claudia Salas continuarán en Las Encinas como repetidores.

Cabe recordar que en el último capítulo de Élite, Carla, Lucrecia y Nadia empiezan unas nuevas vidas lejos de España. Por otro lado, se desconoce la fecha de estreno de la cuarta tanda, cuya grabación estaba prevista para abril y que quedó suspendida por el estado de alarma.

