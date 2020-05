Un año sin 'Juego de Tronos': su final alternativo, el enfado de Emilia Clarke y las claves de su esperado 'spin off' Adrián Ruiz 14:13 - 20/05/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES analiza lo que ha dejado tras de sí el mayor fenómeno de la televisión

La actriz que dio vida a Daenerys estalló contra los creadores de la serie

HBO prepara ya 'La Casa del Dragón', precuela centrada en la familia Targaryen

Juego de Tronos llegó a su esperado y polémico final el 20 de mayo de 2019, dejando en el aire 19 preguntas sin respuesta que desconcertaron a los seguidores más acérrimos de la serie. Ahora, justo un año después, la ficción es recordada como el mayor fenómeno de la historia de la televisión y son muchos los que ansían la llegada de La Casa del Dragón, spin off que se encuentra preparando ya HBO.

¡Atención! Esta noticia contiene spoilers del final de Juego de Tronos. Lea bajo su responsabilidad.

Juego de Tronos se despidió de la pequeña pantalla rompiendo todos los récords: casi 20 millones de personas vieron cómo Daenerys Targaryen era asesinada por su amado Jon Nieve al tiempo que Drogon destruía el Trono De Hierro. Todo ello, en un desenlace que llegó a predecir la actriz Elena Furiase en palabras a ECOTEUVE.ES.

Con la reina muerta, tras perder la cabeza y destruir Desembarco del Rey provocando la muerte de Cersei y Jaime Lannister, Bran Stark es elegido Rey, implantándose en Poniente un nuevo sistema 'democrático' que permitió a Snow seguir con vida después de que su hermano decidiera 'castigarlo' enviándolo al Muro. Este finalmente optó por marcharse a otras tierras junto a los salvajes en la última escena de la serie.

El final alternativo que nunca verá la luz

El desenlace de la serie dividió a sus fans y fueron miles y miles los que pidieron en una insólita recogida de firmas que HBO volviera a regrabar la temporada final con un destino diferente para sus protagonistas. Lo que muchos no sabían es que aunque nunca verá la luz en televisión, ese final alternativo existe, tal y como desveló en una entrevista el actor Kristofer Hivju, que interpretaba al salvaje Tormund Matagigantes.

"Filmamos un final alternativo. Se hizo por diversión, pero no sé si se me permite contar algo sobre esto", comentó el intérprete antes de dar su opinión sobre cómo acabó la ficción. "Sería complicado elegir un camino, pero hubo muchas cosas que no vi venir. Siempre hubo un elemento sorpresa que me gustó", reconoció.

El enfado de Emilia Clarke por su desenlace en la serie

La decepción con el final de Juego de Tronos no fue sólo por parte de los seguidores de la saga. Varios actores reconocieron que no estaban de acuerdo con el devenir que había tenido la ficción en sus dos últimas temporadas. Uno de los testimonios más sorprendentes, por la relevancia de su personaje, fue el de Emilia Clarke, actriz que daba vida a Daenerys Targaryen.

La británica empezó criticando que los responsables de la serie decidieran reducir el número de episodios de las dos últimas tandas. De este modo, las dos últimas tandas contaron con sólo 13 capítulos, siete menos de los que le hubiera correspondido siguiendo el patrón de las entregas anteriores. "Se podría haber extendido un poco más", lamentó Clarke, que echó en falta "más diálogos", ya que en su opinión "todo fueron escenas de acción".

Acto seguido, la actriz mostró su desacuerdo con la poca lógica que tuvo que Jon Snow matara a Daenerys y nadie le castigara por ello. "Sí, me molestó que Jon Snow no tuviera que lidiar con algo. Se escapó del asesinato, literalmente", declaró. "Lo sentí por ella. Realmente lo sentí por ella", reconoció Clarke, que considera que el desenlace no estuvo a la altura de la trayectoria que tuvo su personaje a lo largo de toda la serie.

La Casa del Dragón, el esperado spin off que prepara HBO

A pesar de la agridulce despedida de Juego de Tronos, lo cierto es que la ficción acabó convirtiéndose en el mayor fenómeno televisivo de la historia en todo el planeta. Tanto es así, que HBO no podía dejar pasar la oportunidad de seguir explotando la marca 'Game of Thrones' y antes de emitir su final, ya había encargado varias propuestas para posibles spin offs de la ficción.

Finalmente, tras cancelarse el que iba a protagonizar Naomi Watts, el canal estadounidense acabó dando luz verde a La Casa del Dragón, precuela que estará centrada en la 'dinastía' Targaryen, una de las familias más importantes de los Siete Reinos.

La Casa del Dragón estará creada por George R.R. Martin -autor de las novelas- y Ryan Condall y arrancará sus tramas 300 años antes de la historia que cuenta Juego de Tronos. Y aunque aún se desconocen más detalles de esta nueva ficción, hace unos meses se desvelaba que HBO apuntaba a 2022 como su posible fecha de estreno. Eso sí, unos planes que ha podido trastocar la crisis del coronavirus que ha paralizado los rodajes de televisión en todo el mundo.