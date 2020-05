Diana Gómez, de 'La Casa de Papel' a los zapatos de 'Valeria': "Ahora me escriben de todo el mundo" Adrián Ruiz 7/05/2020 - 13:01 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la actriz protagonista de la serie de Netflix

"La ficción desmitifica el sexo, se habla de él de forma naturalista y real"

"Me encantaría que contasen conmigo en próximas temporadas de 'LCDP"

Netflix estrena este viernes 8 de mayo Valeria, su nueva serie española. La ficción, basada en las exitosas novelas de Elísabet Benavent, cuenta con un reparto, liderado por Diana Gómez, en el que aparecen actores y actrices como Silma López, Paula Malia, Teresa Riott, Ibrahim Al Shami y Maxi Iglesias.

La protagonista es consciente del reto que supone esta adaptación televisiva, ya que la saga literaria cuenta con un fiel ejército de fans. ¿Hay miedo a decepcionarlos? "Intento no pensar en ello, porque obviamente todos y todas las lectoras de los libros tienen el mundo de Valeria en la cabeza y es muy difícil conseguir eso. Ya sólo con que la esencia esté, para mí será un logro conseguidísimo", reconoce Diana Gómez a ECOTEUVE.ES antes de explicar que ella optó por leerlos para hacer más rica su interpretación.

Diana Gómez, que prefiere "evitar expectativas" a la hora de valorar el éxito internacional que puede conseguir tras el estreno de la serie, ha reflexionado sobre las cosas en común que tiene con Valeria. "Me siento identificada con el conflicto inicial que tiene, esa crisis que pienso que es un poco generacional", empieza destacando.

"Tiene una gran oportunidad laboral, a nivel creativo, pero se siente bloqueada. No tiene ahorros, no tiene trabajo, pero está a punto de llegar a los 30 y se plantea si a lo mejor tiene que coger otro camino. Es esa sensación que podemos tener todos a los que nos habían prometido una estabilidad a los 30 que creo que no es real", confiesa.

Por otro lado, la actriz quiere poner en valor la forma "femenina y natural" de abordar el sexo que tiene la serie. Según asegura Diana Gómez, "el sexo es un personaje más" de Valeria: "En la ficción se suele mitificar y embellecer el sexo y eso lo hace un poco tabú. En esta serie se desmitifica el sexo y se expone de una forma natural con todos los miedos y las frustraciones que conlleva. También en la ficción se cuenta poco que las mujeres también nos masturbamos, y el tratamiento que se le da aquí es súper naturalista y real. Es curioso ver cómo cada personaje se relaciona y se acerca al sexo porque cuenta mucho de ellos", reflexiona.

El paso Diana Gómez por La Casa de Papel

Diana Gómez tendrá en Valeria su primer papel protagonista. Sin embargo, la actriz se daba a conocer ante el gran público de Netflix hace algo más de un mes, durante el lanzamiento de la cuarta temporada de La Casa de Papel. La catalana aparece en uno de los episodios interpretando a la mujer de Berlín en un flashback en el que se contaba como había sido su boda.

"La oportunidad me llegó el año pasado, a través de un casting que hice. Desde que me cogieron, me dijeron que iba a ser para un personaje muy muy pequeño. Pero como me dijeron que era para hacer de la última mujer de Berlín, me emocioné mucho, porque es un personaje que me gusta mucho. El de Tatiana es un personaje que me generaba mucha intriga y aunque fue muy corto, lo disfruté muchísimo", asegura.

Diana Gómez destaca que se sorprendió de los medios técnicos de los que dispone la ficción: "Como yo tenía tan poquito, lo viví como una espectadora que estaba allí en medio viendo como los demás iban haciendo y deshaciendo. Me lo pasé muy bien. Me encantaría que quisieran contar conmigo en próximas temporadas", afirma la actriz, que no aclara si la veremos en futuros episodios de la ficción. Y es que aún no se ha descubierto si tendrá implicación o no en el atraco al Banco de España que lleva a cabo la banda.

A pesar de ser un papel pequeño, Gómez asegura que ya ha podido notar el escaparate planetario que supone La Casa de Papel. "En redes sociales me ha llegado muchísimo feedback, ahora me escriben de todas las partes del mundo diciéndome que me han visto, mandándome fotos... El fenómeno es alucinante", declara sorprendida.