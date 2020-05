Álvaro Morte, con los pies en el suelo: "He hecho teatro en los escenarios más cutres de España" Marco Almodóvar 9:50 - 3/05/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES charla con el actor de 'La casa de papel' sobre su popularidad

El rostro de Álvaro Morte quizás sea uno de los más famosos del mundo en este momento. Rara sería la persona que no conociera a El Profesor, el cerebro de la banda de atracadores de La casa de papel.

La ficción se estrenó en Antena 3, pero el boom llegó con su salto a la plataforma. De esta forma, todo su elenco vio cómo sus seguidores en redes sociales se disparaban. "Cuando te sucede algo así, tienes dos formas de tomártelo: puedes volar o crecer", dice Morte, que suma más de seis millones de fans en Instagram.

Lea también: El esperanzador mensaje de 'El Profesor' Álvaro Morte contra el coronavirus: "Hay mucha gente dejándose la piel"

"Cuando vuelas es cuando separas los pies del suelo, que es lo peligroso, pero cuando creces necesitas unas buenas raíces. Con los pies en el suelo es cuando de verdad puedes permitirte el ver las cosas con cierta perspectiva".

Álvaro Morte: "He hecho teatro en los sitios más cutres de España"

La casa de papel ha sido todo un trampolín para el madrileño, al que le han llovido los proyectos: El Embarcadero en Movistar; The Head para HBO y La rueda del tiempo de Amazon Prime Video. "Intento no perder los pies del suelo", afirma a ECOTEUVE.ES.

"Yo no he estado en esta posición desde siempre. Yo he pasado por los peores escenarios de España haciendo teatro en los sitios más cutres", sigue diciendo. "Sé que en el lugar en el que me encuentro ahora es privilegiado, pero también sé que el día de mañana, yo puedo dejar de esta de moda. Y no pasa nada. Me lo tomo con filosofía, humor y con la naturalidad que es que en cualquier parte del mundo te paren por la calle".