'Hollywood', la miniserie de Ryan Murphy, ya tiene tráiler en Netflix: el lado oscuro de la etapa dorada del cine

La plataforma estrenará lo nuevo del creador de 'The Politician' el 1 de mayo

Netflix ha lanzado este lunes el tráiler oficial de Hollywood, nueva miniserie original que celebra la Edad de Oro de Hollywood, creada por Ryan Murphy (Glee), Ian Brennan y Janet Mock. Sus siete capítulos se lanzarán en la plataforma el 1 de mayo.

Ambientada en la década de 1940 pero con un argumento que aborda temas de plena actualidad, Hollywood reescribe la historia y presenta una nueva realidad de la industria cinematográfica si las dinámicas de poder de la época hubieran desaparecido.

La serie sigue los sueños y conflictos de un grupo de actores y cineastas dispuestos a todo con tal de triunfar en el cine, interpretados por David Corenswet (The Politician) en el papel de Jack; Darren Criss (Glee) como Raymond; Jeremy Pope (The Ranger), como Archie; Laura Harrier (Spider Man: de regreso a casa), como Camille; Samara Weaving (The Babysitter), como Claire; Dylan McDermott (The Politician), como Ernie; y la ganadora del Emmy, Holland Taylor (Los Practicantes, A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero) en el papel de Ellen Kincaid.

Además, Patti LuPone (OZ, Pose) interpreta a Avis; Jim Parsons (The Big Bang Theory), a Henry Willson; Jake Picking (Top Gun: Maverick), a Rock Hudson, Joe Mantello (Liga de la justicia), a Dick; y Maude Apatow (Bienvenido a los 40) da vida a Henrietta.

Sinopsis de Hollywood

El nuevo proyecto de Ryan Murphy e Ian Brennan es una miniserie que cuenta la historia de un grupo de aspirantes a actores y cineastas que buscan alcanzar la fama en Tinseltown cueste lo que cueste.

Cada personaje ofrece un punto de vista diferente y único sobre la realidad encubierta de la Edad de Oro de Hollywood y desvela las injusticias y los prejuicios en cuanto a raza, género y sexo que hoy en día continúan.

Hollywood analiza y traslada a la pantalla las dinámicas de poder de la industria cinematográfica de hace décadas y muestra cómo sería el mundo del entretenimiento si estas dinámicas hubieran desparecido.