Fallece a los 64 años Ranjit Chowdhry, actor que daba vida a Vikram en 'The Office' Ecoteuve.es 19/04/2020 - 16:14 0 Comentarios

También participó en 'Prison Break', 'Ley y orden', 'Policías de Nueva York', 'Cosby', 'Falcone'...

Ranjit Chowdhry, actor conocido sobre todo por su participación en las series The Office y Prison Break, ha muerto a los 64 años.

Según informa el diario indio The Economic Times, Chowdhry murió el pasado miércoles y la causa de su fallecimiento no ha sido revelada.

Lea también: Muere el actor Filipe Duarte (El tiempo entre costuras, Matadero) a los 46 años

Aunque varios medios de comunicación han informado de que Chowdhry, afincado en Nueva York, viajó a la India, su país de origen, y quedó allí retenido como consecuencia de la cuarentena decretada para contener la pandemia del nuevo coronavirus.

La posible causa, una úlcera intestinal

Al parecer, estando allí sufrió una úlcera intestinal grave por la que tuvo que ser operado de urgencia, aunque finalmente falleció.

Su hermanastra, Raell Padamsee, confirmó la noticia a través de Instagram, donde publicó una foto en homenaje al fallecido.

"Para todos los que conocieron a Ranjit, el funeral se realizará mañana y el 5 de mayo tendrá lugar un encuentro para celebrar su vida y compartir sus vivencias. Con amor, Raell", escribió.

El actor apareció en la popular comedia The Office (la versión de EEUU), protagonizada por Steve Carell, interpretando al personaje de Vikram.

This guy made magic out of nothing, filling paper thin roles with so much depth. I always saw my father when I was with him- the same humor, stubbornness and brilliance. Heartbroken, dear friend. RIP

#RanjitChowdhry pic.twitter.com/r8qM2iLCAI — Poorna Jagannathan (@PoornaJags) April 15, 2020

I have such fun memories of working with him on Bollywood/ Hollywood, then, on an off-Broadway musical (that we both eventually ended up not doing) and, of course, the dinners at his apartment in New York. Giving you a standing ovation & raising a toast to you, my friend! — Rahul Khanna (@R_Khanna) April 16, 2020

Very Sad to hear about #RanjitChowdhry - was a big fan of his films - Great comic timing & Good actor. khatta Metha, khubsoorat, lonely in America, Sam and me. He was also the first ever judge, in our Show Naya Andaz in New Jersey in 1993.#RIP — rahul dholakia (@rahuldholakia) April 16, 2020

Además, Chowdhry ha aparecido también en otras series populares como Policías de Nueva York, Cosby, Falcone o Prison Break. Recientemente, apareció en un episodio de Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, interpretando a un gerente de hotel.