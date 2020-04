Najwa Nimri y su "adiós definitivo" a Zulema en 'Vis a vis': "Pedí que no tuviera redención" Adrián Ruiz 8:55 - 20/04/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la actriz de la serie, que llega a su fin en FOX

"Zulema y Maca tendrán su duelo, pero yo quería más con una escena de acción larga"

"Alicia Sierra ganaría a Zulema porque tiene la ley de su parte. Bueno... ya no"

Vis a vis llega a su gran final. Esta vez de verdad. Tras su desenlace en Antena 3, la serie fue 'resucitada' por FOX en 2018, trasladando a sus protagonistas a una nueva cárcel en la que permanecieron durante otras dos temporadas más que fueron anunciadas como las últimas. Sin embargo, la fuerza de la llamada "marea amarilla" (los incansables fans de la ficción) hicieron reflexionar a la cadena de pago, que decidió regalarles por sorpresa un broche de oro a la altura de su historia.

Este llega este lunes 20 de abril a Fox bajo el nombre de Vis a vis: El Oasis. Se trata de una tanda de ocho episodios -producidos por Globomedia (The Mediapro Studio)- en los que Maca y Zulema se unirán a otras exreclusas para dar el último gran golpe. Con él, Najwa Nimri se despedirá de un proyecto que la reconcilió con la ficción televisiva, con la que continúa su idilio ahora gracias a su papel de Alicia Sierra en La Casa de Papel de Netflix.

"Tengo una deuda conmigo misma y es que sé que no voy a poder superar a Zulema, pero necesito a algún personaje que la empate. Es un reto y estoy compitiendo todo el tiempo contra mí misma. Nunca creí que me iba a encontrar en una situación así", reconocía hace unos años Nimri en una entrevista a ECOTEUVE.ES

Ahora, consciente de que Alicia Sierra y Zulema están en un "empate técnico", Nimri reflexiona sobre el gran reto de esta última temporada y hace balance de su paso por la serie. "De Zulema me lo llevo todo. Zulema ha existido porque la han escrito y porque la he interpretado yo, pero ahora es algo que pertenece al subconsciente colectivo y que dentro de una cajita la tengo yo".

¿Cómo está viviendo el confinamiento?

Pues estoy en una situación privilegiada. Estoy en una casa en el campo con amigos y mi perro. Tengo espacio para respirar y andar, así que se puede decir que estoy bien, pero con la reflexión que conlleva estar bien cuando mucha gente está muy mal. Estoy teniendo tiempo para pensar, eso sí.

¿Y qué reflexiones saca de todo lo que está pasando?

Las reflexiones las he cantado en mi disco antes de que esto sucediera. Prefiero expresarme de una manera creativa que dar opiniones que puedan ser malinterpretadas.

Cuando parecía que ya había terminado para siempre, Fox volvió a anunciar una temporada final de Vis a vis. ¿Qué pensó cuando le dijeron que esto continuaba?

Pensé que a ver cómo hacíamos para que Zulema fuera del mono amarillo tuviera una imagen icónica. Eso era lo que más me preocupaba.

¿Qué valoración hace de la evolución que ha tenido Zulema a lo largo de todas las temporadas?

La evolución no ha sido evolución como tal. Yo pedí muy mucho que Zulema no tuviera redención posible y me dejaron y me ayudaron a configurar un personaje que tuviera diferentes matices. Quería que la gente pudiera entender que alguien con la violencia y la dureza tan asimilada pudiera tener momentos de ternura. Y desde ahí, conseguir un personaje con más dimensiones. Creo que eso es lo que hemos conseguido.

¿Es un adiós definitivo a este personaje o estaría abierta en unos años a participar en algún posible spin-off de la ficción?

Lo de los spin-off o no... Yo me dejo llevar por las historias. Zulema es un personaje que requiere de muchísima energía y llevarlo hasta donde lo hemos llevado ha sido un trabajo intenso y complicado. Porque Zulema existía hasta un punto y luego lo tuvimos que crear entero, así que seguir imaginando depende siempre de la historia. Es mucha gente la que se tiene que poner de acuerdo y es muy grande el peso de lo que la marea amarilla bendita quiere. No se puede defraudar al público cuando ya ha entendido la tridimensionalidad de un personaje. Por tanto, es complicado y en principio, sí es un adiós definitivo.

¿Qué ha aprendido de Zulema?

Ahora, después de hacerlo, no soy capaz de ver a Zulema como algo que existía, porque más allá de que parece que eso es así, la realidad es que es una cosa que creas con ayuda de un montón de gente. Pero no existe hasta que te dejas poseer por todo eso que has pensado que en algún momento va a poder salir, que has construido y han construido los demás. Entonces, ¿qué me llevo de Zulema? Me lo llevo todo. Zulema ha existido porque la han escrito y porque la he interpretado yo, pero ahora es algo que pertenece al subconsciente colectivo y que dentro de una cajita la tengo yo.

Ahora está arrasando también con La Casa de Papel. ¿Quién ganaría en una batalla policial entre Alicia Sierra y Zulema?

Esta es una pregunta que se hacen muchos. Supongo que Alicia Sierra, porque tiene a la ley de su parte. Bueno... ya no, así que en igualdad de condiciones, no lo sé. Son dos mentes veloces. Empate técnico.

Durante todos estos años, ha pedido un duelo a muerte entre Zulema y Maca. ¿Lo veremos en El Oasis?

Sí, de alguna manera, pero yo quería más. Yo tenía muchas ganas de rodar una escena de acción, aunque fuera muy larga. Pero creo que las rencillas entre antagónicos siempre son muy jugosas de ver.

¿Qué proyectos tiene en el horizonte? ¿Le pillo la cuarentena en medio de alguno?

La cuarentena me pilló cuando justo iba a parar, así que no. Me pilló en lo que iba a hacer mi parón. Eso sí, he perdido una gira de música en latinoamérica porque recién había sacado un álbum. Después de esto, empiezo La Casa de Papel 5, ya veremos si se mantienen las fechas de rodaje.