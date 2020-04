"Se ha liado mucho": Ester Expósito reaparece con Broncano tras su espectacular perreo en Instagram Ecoteuve.es 10:40 - 16/04/2020 0 Comentarios

La actriz de 'Élite' se ha convertido en la española con más seguidores

Ester Expósito se convirtió este fin de semana en la española con más seguidores en Instagram (19 millones) tras superar a Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. La actriz madrileña es ya una de las grandes promesas del mundo de la interpretación y arrasa en redes sociales tras su participación en Élite, serie de Netflix gracias a la cual cuenta con hordas de fans en todo el planeta.

La joven ha hecho historia también al conseguir el vídeo 'español' más visto de la historia de la mencionada red social: 37 millones de visualizaciones (a la fecha de realización de este artículo). "Se ha liado mucho", ha reconocido Expósito este mismo miércoles, cuando ha reaparecido ante las cámaras en una entrevista en La Resistencia a través de videollamada.

Tras hacer algunas bromas de su pasado como vecinos, David Broncano sacó enseguida a relucir su gran éxito en redes sociales. "Llevas un crecimiento exponencial. Eres como la curva del coronavirus antes de aplanarse", bromeó el presentador mientras la actriz trataba de restarle importancia. "Has logrado el vídeo más visto, ¿qué es?", le preguntó el cómico.

"Un vídeo bailando reguetón en mi cuarto durante la cuarentena", respondió ella sorprendiendo a Broncano. "¿Ah, sí? ¿A cara perro?", soltó el humorista. "A mí me encanta bailar reguetón y lo estoy echando mucho de menos. Me frustro pensando que las discotecas van a abrir tarde, así que hay día que me pongo a bailar ya en mi cuarto. Entonces un día me grabé, apoyé el móvil en unos libros, le puse un filtro y lo subí, pero es una tontería", desveló la joven.

Ester Expósito se autoinvita a perrear en La Resistencia

Broncano quiso enseñarle a Ester que él también sabe perrear (a su modo) y la joven aprovechó la ocasión para autoinvitarse al programa: "Cuando se pueda ir, voy y perreamos. Ahora no se puede pero necesito ir para que me enseñes lo que hay en la caja", afirmó la actriz mientras el presentador le informaba de que ya Najwa Nimri había desvelado lo que había en su interior. "Da igual, vienes y te la enseñamos. Serás la última en verlo", concluyó el cómico.