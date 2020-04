11 secretos que no conocías de 'La Casa de Papel': de las máscaras del Quijote al 'tic' espontáneo del Profesor

La Casa de Papel volvió el pasado viernes 3 de abril con el estreno de su cuarta temporada en Netflix. La aclamada serie española es uno de los principales reclamos de entretenimiento en medio de esta grave crisis sanitaria que mantiene a España en estado de alarma. [Crítica de La Casa de Papel 4: una tregua a la espera del 'bum, bum, ciao' final]

Para calentar su estreno, Netflix organizó la semana pasada una 'fiesta' en redes sociales animando al público a ver juntos el primer episodio de la primera temporada y compartió con ellos algunas curiosidades sobre la ficción.

A través de varios vídeos, Álex Pina -creador de la serie- y el resto del equipo de guionistas de La Casa de Papel desvelaron algunas curiosidades sobre cómo era la historia antes de lanzarse a grabarla. Así pues, los fans han descubierto que, por ejemplo, Tokio no era la primera narradora del atraco o que las máscaras de la banda no iban a ser en un principio de Salvador Dalí.

ECOTEUVE.ES repasa algunos de los secretos hasta ahora desconocidos de La Casa de Papel.

1. El primer plató de La Casa de Papel era el mismo que el de la cárcel de Vis a vis y el equipo lidió con un presupuesto más limitado que el actual.

2. Un tic espontáneo de Álvaro Morte se integró en la personalidad del Profesor: tocarse las gafas.

3. Así se ideó toda la estética de La Casa de Papel: personajes, escenografía, vestuario...

4. Uno de los creadores vaticinó que la serie "les cambiaría la vida"

¿Quién lo hubiera predecido? Who could have predicted it? #LCDParty pic.twitter.com/b6V29X7y79

5. Nairobi no existía en los primeros guiones de la ficción.

Alba Flores tiene algo que decirnos sobre Nairobi

Alba Flores herself has something to tell us about Nairobi... #LCDParty pic.twitter.com/xcUmjh7QPh