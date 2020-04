El zasca indirecto de Broncano ¿a Leticia Dolera?: "Si te quedas embarazada no podemos contratarte" Ecoteuve.es 10/04/2020 - 15:14 1 Comentario

El cómico soltó un chiste que recordó a la polémica de la cineasta con Aina Clotet

David Broncano entrevistó este jueves da Dani Martín a través de una videollamada en la que el cantante se interesó por el test de embarazo al que se iba a someter Ingrid García Jonsson. El día anterior, la actriz había desvelado entre bromas que se había comprado uno para ver si tenía "la capacidad de preñarse a sí misma".

"Ingrid, ¿en qué quedó la prueba?", preguntó el exvocalista de El Canto del Loco mientras Broncano y el resto de colaboradores caían en la cuenta de que lo habían pasado por alto. "La verdad es que tenía mucha ilusión, porque pensaba que iba a ser algo parecido al espíritu santo. Pero nada, estoy muy lejos de la divinidad y no estoy embarazada. No tengo ningún tipo de superpoder. Me habría encantado tener la capacidad de preñarme a mí misma, pero no", respondió entre risas la intérprete.

Lea también: "Lo pasaba fatal": Apolonia Lapiedra desvela en La resistencia el motivo por el que dejó el cine para adultos

"No nos habíamos acordado, pero bueno, nos lo habrías dicho [en caso de haber dado positivo]", señaló el presentador. "O igual hubiera llevado el embarazo discretamente", replicó enseguida Ingrid. "Pero a nosotros en privado sí, ¿no?", insistió Ponce antes de que Broncano aprovechara la oportunidad para lanzar un ácido chiste.

"Pero a nosotros nos lo hubieras dicho Ingrid. Imagínate que el programa mañana lo cambiamos y en vez de un programa de televisión, hacemos una serie... No te podemos contratar. Eso hay que avisarlo joder", aseguró ante las carcajadas de todos Broncano en una broma que recordó a la polémica que vivió Leticia Dolera con Aina Clotet, que se quedó fuera de su serie en Movistar+ tras quedarse embarazada.