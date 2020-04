Descomunal enfado de Juan Echanove por la "sarta de estupideces" del ministro de Cultura: "De qué vas, Uribes?" Ecoteuve.es 9/04/2020 - 17:23 0 Comentarios

Indignación del actor ante la falta de medidas económicas al sector por el coronavirus

Juan Echanove ha cargado con dureza contra el ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes por justificar la falta de ayudas al sector para paliar las fatales consecuencias económicas que está provocando el coronavirus citando a Orson Wells: "Primero la vida y luego el cine".

"Vamos a salir todos de este grupo tan grande y tan importante que se llama la cultura. Todos vamos a salir. No se va a quedar ni uno. Ni uno, ¿me entiendes Uribes?", dice el actor de Caronte. "Bueno, alguno se queda. El que no defiende a su sector, el que se pone en contra de su sector, el que cayó como un paracaidista en este Ministerio, ese se va a quedar".

"Nosotros llevamos soportando esto desde el comienzo de la Democracia. Cada cosa que ocurre cae sobre la cultura como una losa de granito. Al final, todo reviente en la cultura", afirma subrayando que en países como Alemania o Francia "la cultura se ha declarado como un bien de primera necesidad con medidas especiales para protegerla y porque no van a permitir que la cultura de su país se vaya por el desagüe".

Echanove, a Uribes: "Ya no eres mi ministro de Cultura"

El enfado de Echanove con el ministro socialista va en aumento: "¿Pero cómo no se le caen los dientes citando a Orson Wells? ¿De qué vas, Uribes? La sarta de estupideces, una detrás de otra, que tienen tus declaraciones, hacen que nosotros nos demos cuenta de que desconoces el sector y que no eres nuestro ministro. Qué pena, coño. ¿Tanto se ha costado estar con tu gente?".

"A lo que a mí respecta, ya no eres mi ministro de Cultura porque ¿si no tengo cultura para que coño quiero un ministro?", continúa el actor. "Íñigo Méndez de Vigo nunca hubiera dicho lo que has dicho tú", dice vehemente en referencia al ministro del último gobierno del PP.